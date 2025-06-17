信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Maxgrowthid P1
Dhimaz Adityanegara

Maxgrowthid P1

Dhimaz Adityanegara
0条评论
可靠性
34
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 352%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
716
盈利交易:
372 (51.95%)
亏损交易:
344 (48.04%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
98 006.22 USD (1 429 634 pips)
毛利亏损:
-78 815.66 USD (1 008 791 pips)
最大连续赢利:
19 (3 638.10 USD)
最大连续盈利:
6 129.65 USD (18)
夏普比率:
0.12
交易活动:
90.94%
最大入金加载:
12.98%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.44
长期交易:
479 (66.90%)
短期交易:
237 (33.10%)
利润因子:
1.24
预期回报:
26.80 USD
平均利润:
263.46 USD
平均损失:
-229.12 USD
最大连续失误:
18 (-5 661.19 USD)
最大连续亏损:
-5 661.19 USD (18)
每月增长:
-10.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13 342.52 USD (43.07%)
相对跌幅:
结余:
49.25% (13 342.52 USD)
净值:
9.26% (1 007.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 707
USDJPY 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
CADJPY 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
NZDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 19K
USDJPY -4
AUDJPY -6
GBPJPY -35
CADJPY 32
CHFJPY -36
EURJPY 31
NZDJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 420K
USDJPY 1
AUDJPY 0
GBPJPY -1K
CADJPY 1K
CHFJPY -1K
EURJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +3 638.10 USD
最大连续亏损: -5 661.19 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
reach us on @maxgrowth.id 

2025.12.02 11:03
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.78% of days out of 209 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 07:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 23:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.97% of days out of 181 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 17:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 17:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 10:36
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.65% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 06:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 15:31
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Maxgrowthid P1
每月100 USD
352%
0
0
USD
20K
USD
34
0%
716
51%
91%
1.24
26.80
USD
49%
1:50
