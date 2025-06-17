- 成长
交易:
716
盈利交易:
372 (51.95%)
亏损交易:
344 (48.04%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
98 006.22 USD (1 429 634 pips)
毛利亏损:
-78 815.66 USD (1 008 791 pips)
最大连续赢利:
19 (3 638.10 USD)
最大连续盈利:
6 129.65 USD (18)
夏普比率:
0.12
交易活动:
90.94%
最大入金加载:
12.98%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.44
长期交易:
479 (66.90%)
短期交易:
237 (33.10%)
利润因子:
1.24
预期回报:
26.80 USD
平均利润:
263.46 USD
平均损失:
-229.12 USD
最大连续失误:
18 (-5 661.19 USD)
最大连续亏损:
-5 661.19 USD (18)
每月增长:
-10.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13 342.52 USD (43.07%)
相对跌幅:
结余:
49.25% (13 342.52 USD)
净值:
9.26% (1 007.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|707
|USDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|USDJPY
|-4
|AUDJPY
|-6
|GBPJPY
|-35
|CADJPY
|32
|CHFJPY
|-36
|EURJPY
|31
|NZDJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|420K
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|0
|GBPJPY
|-1K
|CADJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +3 638.10 USD
最大连续亏损: -5 661.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
