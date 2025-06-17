- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
617
Kârla kapanan işlemler:
266 (43.11%)
Zararla kapanan işlemler:
351 (56.89%)
En iyi işlem:
3 717.37 USD
En kötü işlem:
-1 413.24 USD
Brüt kâr:
86 357.58 USD (773 019 pips)
Brüt zarar:
-70 970.98 USD (616 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (5 329.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 519.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.17%
Maks. mevduat yükü:
30.90%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
387 (62.72%)
Satış işlemleri:
230 (37.28%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
24.94 USD
Ortalama kâr:
324.65 USD
Ortalama zarar:
-202.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 744.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 754.58 USD (8)
Aylık büyüme:
47.41%
Yıllık tahmin:
575.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 512.00 USD
Maksimum:
10 233.18 USD (86.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.07% (10 233.18 USD)
Varlığa göre:
30.07% (6 236.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|NQ100.R
|5
|CHFJPY
|5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16K
|NQ100.R
|16
|CHFJPY
|-558
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|164K
|NQ100.R
|-3.6K
|CHFJPY
|-4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 717.37 USD
En kötü işlem: -1 413 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +5 329.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 744.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
BenchMark-Real
|0.00 × 2
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
GO4X-Live
|0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
SVSFX-Live
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
ADSS-Demo
|0.00 × 2
Darwinex-Live
|0.00 × 2
Exness-Real3
|0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
MTrading-Live
|0.00 × 1
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
SFM-Demo
|0.00 × 2
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
GFIC-Real1
|0.00 × 4
join me for profits :)
