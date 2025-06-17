SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
MaxrichGroup-Real
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
617
Kârla kapanan işlemler:
266 (43.11%)
Zararla kapanan işlemler:
351 (56.89%)
En iyi işlem:
3 717.37 USD
En kötü işlem:
-1 413.24 USD
Brüt kâr:
86 357.58 USD (773 019 pips)
Brüt zarar:
-70 970.98 USD (616 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (5 329.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 519.25 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.17%
Maks. mevduat yükü:
30.90%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
387 (62.72%)
Satış işlemleri:
230 (37.28%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
24.94 USD
Ortalama kâr:
324.65 USD
Ortalama zarar:
-202.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-2 744.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 754.58 USD (8)
Aylık büyüme:
47.41%
Yıllık tahmin:
575.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 512.00 USD
Maksimum:
10 233.18 USD (86.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.07% (10 233.18 USD)
Varlığa göre:
30.07% (6 236.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 607
NQ100.R 5
CHFJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16K
NQ100.R 16
CHFJPY -558
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 164K
NQ100.R -3.6K
CHFJPY -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 717.37 USD
En kötü işlem: -1 413 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +5 329.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 744.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LiteForex-Real.com
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 2
NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
211 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
join me for profits :)
İnceleme yok
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 03:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 16:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Digger
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
26K
USD
23
0%
617
43%
96%
1.21
24.94
USD
54%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.