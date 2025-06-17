- Incremento
Total de Trades:
1 353
Transacciones Rentables:
633 (46.78%)
Transacciones Irrentables:
720 (53.22%)
Mejor transacción:
5 877.16 USD
Peor transacción:
-9 422.00 USD
Beneficio Bruto:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Pérdidas Brutas:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (35 222.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35 222.18 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
93.97%
Carga máxima del depósito:
30.90%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
3.92
Transacciones Largas:
934 (69.03%)
Transacciones Cortas:
419 (30.97%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
83.07 USD
Beneficio medio:
527.02 USD
Pérdidas medias:
-307.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-15 368.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 368.32 USD (15)
Crecimiento al mes:
28.15%
Pronóstico anual:
341.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 512.00 USD
Máxima:
28 698.77 USD (27.10%)
Reducción relativa:
De balance:
54.07% (10 233.18 USD)
De fondos:
41.81% (18 572.34 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1329
|NQ100.R
|13
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|117K
|NQ100.R
|-2.6K
|CHFJPY
|-977
|GBPJPY
|-370
|USDJPY
|165
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|657K
|NQ100.R
|-59K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5 877.16 USD
Peor transacción: -9 422 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +35 222.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 368.32 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
otros 287...
