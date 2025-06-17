SeñalesSecciones
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 1 139%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 353
Transacciones Rentables:
633 (46.78%)
Transacciones Irrentables:
720 (53.22%)
Mejor transacción:
5 877.16 USD
Peor transacción:
-9 422.00 USD
Beneficio Bruto:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Pérdidas Brutas:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (35 222.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
35 222.18 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
93.97%
Carga máxima del depósito:
30.90%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
54
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
3.92
Transacciones Largas:
934 (69.03%)
Transacciones Cortas:
419 (30.97%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
83.07 USD
Beneficio medio:
527.02 USD
Pérdidas medias:
-307.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-15 368.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 368.32 USD (15)
Crecimiento al mes:
28.15%
Pronóstico anual:
341.50%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 512.00 USD
Máxima:
28 698.77 USD (27.10%)
Reducción relativa:
De balance:
54.07% (10 233.18 USD)
De fondos:
41.81% (18 572.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1329
NQ100.R 13
CHFJPY 6
GBPJPY 2
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 117K
NQ100.R -2.6K
CHFJPY -977
GBPJPY -370
USDJPY 165
SP500.R -318
GBPUSD -4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 657K
NQ100.R -59K
CHFJPY -5.2K
GBPJPY -1K
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 877.16 USD
Peor transacción: -9 422 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +35 222.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15 368.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
otros 287...
join me for profits :)
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Digger
30 USD al mes
1 139%
0
0
USD
73K
USD
35
0%
1 353
46%
94%
1.50
83.07
USD
54%
1:50
