- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 353
Gewinntrades:
633 (46.78%)
Verlusttrades:
720 (53.22%)
Bester Trade:
5 877.16 USD
Schlechtester Trade:
-9 422.00 USD
Bruttoprofit:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Bruttoverlust:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (35 222.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35 222.18 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
93.97%
Max deposit load:
30.90%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
3.92
Long-Positionen:
934 (69.03%)
Short-Positionen:
419 (30.97%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
83.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
527.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-307.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-15 368.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 368.32 USD (15)
Wachstum pro Monat :
28.15%
Jahresprognose:
341.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 512.00 USD
Maximaler:
28 698.77 USD (27.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.07% (10 233.18 USD)
Kapital:
41.81% (18 572.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1329
|NQ100.R
|13
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|117K
|NQ100.R
|-2.6K
|CHFJPY
|-977
|GBPJPY
|-370
|USDJPY
|165
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|657K
|NQ100.R
|-59K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 877.16 USD
Schlechtester Trade: -9 422 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 222.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 368.32 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
