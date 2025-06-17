SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 139%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 353
Gewinntrades:
633 (46.78%)
Verlusttrades:
720 (53.22%)
Bester Trade:
5 877.16 USD
Schlechtester Trade:
-9 422.00 USD
Bruttoprofit:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Bruttoverlust:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (35 222.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35 222.18 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
93.97%
Max deposit load:
30.90%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
3.92
Long-Positionen:
934 (69.03%)
Short-Positionen:
419 (30.97%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
83.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
527.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-307.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-15 368.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 368.32 USD (15)
Wachstum pro Monat :
28.15%
Jahresprognose:
341.50%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 512.00 USD
Maximaler:
28 698.77 USD (27.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.07% (10 233.18 USD)
Kapital:
41.81% (18 572.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1329
NQ100.R 13
CHFJPY 6
GBPJPY 2
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 117K
NQ100.R -2.6K
CHFJPY -977
GBPJPY -370
USDJPY 165
SP500.R -318
GBPUSD -4
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 657K
NQ100.R -59K
CHFJPY -5.2K
GBPJPY -1K
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 877.16 USD
Schlechtester Trade: -9 422 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +35 222.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15 368.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
noch 287 ...
join me for profits :)
Keine Bewertungen
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
