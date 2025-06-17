- 成长
交易:
1 353
盈利交易:
633 (46.78%)
亏损交易:
720 (53.22%)
最好交易:
5 877.16 USD
最差交易:
-9 422.00 USD
毛利:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
毛利亏损:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
最大连续赢利:
16 (35 222.18 USD)
最大连续盈利:
35 222.18 USD (16)
夏普比率:
0.08
交易活动:
93.97%
最大入金加载:
30.90%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
17 小时
采收率:
3.92
长期交易:
934 (69.03%)
短期交易:
419 (30.97%)
利润因子:
1.51
预期回报:
83.07 USD
平均利润:
527.02 USD
平均损失:
-307.23 USD
最大连续失误:
15 (-15 368.32 USD)
最大连续亏损:
-15 368.32 USD (15)
每月增长:
28.15%
年度预测:
341.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 512.00 USD
最大值:
28 698.77 USD (27.10%)
相对跌幅:
结余:
54.07% (10 233.18 USD)
净值:
41.81% (18 572.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1329
|NQ100.R
|13
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|117K
|NQ100.R
|-2.6K
|CHFJPY
|-977
|GBPJPY
|-370
|USDJPY
|165
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|657K
|NQ100.R
|-59K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 877.16 USD
最差交易: -9 422 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +35 222.18 USD
最大连续亏损: -15 368.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
