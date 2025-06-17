시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 리뷰
안정성
37
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 903%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 419
이익 거래:
659 (46.44%)
손실 거래:
760 (53.56%)
최고의 거래:
5 877.16 USD
최악의 거래:
-9 422.00 USD
총 수익:
347 080.67 USD (2 142 076 pips)
총 손실:
-249 137.78 USD (1 597 653 pips)
연속 최대 이익:
16 (35 222.18 USD)
연속 최대 이익:
35 222.18 USD (16)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
93.97%
최대 입금량:
30.90%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
3.41
롱(주식매수):
974 (68.64%)
숏(주식차입매도):
445 (31.36%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
69.02 USD
평균 이익:
526.68 USD
평균 손실:
-327.81 USD
연속 최대 손실:
15 (-15 368.32 USD)
연속 최대 손실:
-15 368.32 USD (15)
월별 성장률:
49.73%
연간 예측:
603.43%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 512.00 USD
최대한의:
28 698.77 USD (27.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.07% (10 233.18 USD)
자본금별:
41.81% (18 572.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1388
NQ100.R 13
CHFJPY 9
GBPJPY 4
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 101K
NQ100.R -2.6K
CHFJPY -425
GBPJPY -318
USDJPY 165
SP500.R -318
GBPUSD -4
EURJPY 150
CADJPY -49
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 612K
NQ100.R -59K
CHFJPY -3.9K
GBPJPY -572
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
EURJPY 871
CADJPY -305
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 877.16 USD
최악의 거래: -9 422 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +35 222.18 USD
연속 최대 손실: -15 368.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
290 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
join me for profits :)
리뷰 없음
2026.01.08 16:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 03:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Gold Digger
월별 30 USD
903%
0
0
USD
58K
USD
37
0%
1 419
46%
94%
1.39
69.02
USD
54%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.