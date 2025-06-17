SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
617
Bénéfice trades:
266 (43.11%)
Perte trades:
351 (56.89%)
Meilleure transaction:
3 717.37 USD
Pire transaction:
-1 413.24 USD
Bénéfice brut:
86 357.58 USD (773 019 pips)
Perte brute:
-70 970.98 USD (616 745 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (5 329.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 519.25 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
96.17%
Charge de dépôt maximale:
30.90%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
1.50
Longs trades:
387 (62.72%)
Courts trades:
230 (37.28%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
24.94 USD
Bénéfice moyen:
324.65 USD
Perte moyenne:
-202.20 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 744.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 754.58 USD (8)
Croissance mensuelle:
47.41%
Prévision annuelle:
575.26%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 512.00 USD
Maximal:
10 233.18 USD (86.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.07% (10 233.18 USD)
Par fonds propres:
30.07% (6 236.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 607
NQ100.R 5
CHFJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
NQ100.R 16
CHFJPY -558
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 164K
NQ100.R -3.6K
CHFJPY -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 717.37 USD
Pire transaction: -1 413 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +5 329.42 USD
Perte consécutive maximale: -2 744.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LiteForex-Real.com
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 2
NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
211 plus...
join me for profits :)
Aucun avis
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 03:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 16:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Digger
30 USD par mois
66%
0
0
USD
26K
USD
23
0%
617
43%
96%
1.21
24.94
USD
54%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.