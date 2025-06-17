СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1 139%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 353
Прибыльных трейдов:
633 (46.78%)
Убыточных трейдов:
720 (53.22%)
Лучший трейд:
5 877.16 USD
Худший трейд:
-9 422.00 USD
Общая прибыль:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Общий убыток:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (35 222.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
35 222.18 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.97%
Макс. загрузка депозита:
30.90%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
934 (69.03%)
Коротких трейдов:
419 (30.97%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
83.07 USD
Средняя прибыль:
527.02 USD
Средний убыток:
-307.23 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-15 368.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 368.32 USD (15)
Прирост в месяц:
28.15%
Годовой прогноз:
341.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 512.00 USD
Максимальная:
28 698.77 USD (27.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.07% (10 233.18 USD)
По эквити:
41.81% (18 572.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1329
NQ100.R 13
CHFJPY 6
GBPJPY 2
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 117K
NQ100.R -2.6K
CHFJPY -977
GBPJPY -370
USDJPY 165
SP500.R -318
GBPUSD -4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 657K
NQ100.R -59K
CHFJPY -5.2K
GBPJPY -1K
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 877.16 USD
Худший трейд: -9 422 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +35 222.18 USD
Макс. убыток в серии: -15 368.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
еще 287...
join me for profits :)
Нет отзывов
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Digger
30 USD в месяц
1 139%
0
0
USD
73K
USD
35
0%
1 353
46%
94%
1.50
83.07
USD
54%
1:50
