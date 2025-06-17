- Прирост
Всего трейдов:
1 353
Прибыльных трейдов:
633 (46.78%)
Убыточных трейдов:
720 (53.22%)
Лучший трейд:
5 877.16 USD
Худший трейд:
-9 422.00 USD
Общая прибыль:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Общий убыток:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (35 222.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
35 222.18 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.97%
Макс. загрузка депозита:
30.90%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
934 (69.03%)
Коротких трейдов:
419 (30.97%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
83.07 USD
Средняя прибыль:
527.02 USD
Средний убыток:
-307.23 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-15 368.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 368.32 USD (15)
Прирост в месяц:
28.15%
Годовой прогноз:
341.50%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 512.00 USD
Максимальная:
28 698.77 USD (27.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.07% (10 233.18 USD)
По эквити:
41.81% (18 572.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1329
|NQ100.R
|13
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|117K
|NQ100.R
|-2.6K
|CHFJPY
|-977
|GBPJPY
|-370
|USDJPY
|165
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|657K
|NQ100.R
|-59K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5 877.16 USD
Худший трейд: -9 422 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +35 222.18 USD
Макс. убыток в серии: -15 368.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
