シグナル / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1 139%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 353
利益トレード:
633 (46.78%)
損失トレード:
720 (53.22%)
ベストトレード:
5 877.16 USD
最悪のトレード:
-9 422.00 USD
総利益:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
総損失:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
最大連続の勝ち:
16 (35 222.18 USD)
最大連続利益:
35 222.18 USD (16)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
93.97%
最大入金額:
30.90%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
3.92
長いトレード:
934 (69.03%)
短いトレード:
419 (30.97%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
83.07 USD
平均利益:
527.02 USD
平均損失:
-307.23 USD
最大連続の負け:
15 (-15 368.32 USD)
最大連続損失:
-15 368.32 USD (15)
月間成長:
28.15%
年間予想:
341.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 512.00 USD
最大の:
28 698.77 USD (27.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.07% (10 233.18 USD)
エクイティによる:
41.81% (18 572.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1329
NQ100.R 13
CHFJPY 6
GBPJPY 2
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 117K
NQ100.R -2.6K
CHFJPY -977
GBPJPY -370
USDJPY 165
SP500.R -318
GBPUSD -4
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 657K
NQ100.R -59K
CHFJPY -5.2K
GBPJPY -1K
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 877.16 USD
最悪のトレード: -9 422 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +35 222.18 USD
最大連続損失: -15 368.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
287 より多く...
join me for profits :)
レビューなし
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください