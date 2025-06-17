- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 353
利益トレード:
633 (46.78%)
損失トレード:
720 (53.22%)
ベストトレード:
5 877.16 USD
最悪のトレード:
-9 422.00 USD
総利益:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
総損失:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
最大連続の勝ち:
16 (35 222.18 USD)
最大連続利益:
35 222.18 USD (16)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
93.97%
最大入金額:
30.90%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
3.92
長いトレード:
934 (69.03%)
短いトレード:
419 (30.97%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
83.07 USD
平均利益:
527.02 USD
平均損失:
-307.23 USD
最大連続の負け:
15 (-15 368.32 USD)
最大連続損失:
-15 368.32 USD (15)
月間成長:
28.15%
年間予想:
341.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 512.00 USD
最大の:
28 698.77 USD (27.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.07% (10 233.18 USD)
エクイティによる:
41.81% (18 572.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1329
|NQ100.R
|13
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|117K
|NQ100.R
|-2.6K
|CHFJPY
|-977
|GBPJPY
|-370
|USDJPY
|165
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|657K
|NQ100.R
|-59K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5 877.16 USD
最悪のトレード: -9 422 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +35 222.18 USD
最大連続損失: -15 368.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
287 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
join me for profits :)
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 139%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
35
0%
1 353
46%
94%
1.50
83.07
USD
USD
54%
1:50