SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold Digger
Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1 139%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 353
Negociações com lucro:
633 (46.78%)
Negociações com perda:
720 (53.22%)
Melhor negociação:
5 877.16 USD
Pior negociação:
-9 422.00 USD
Lucro bruto:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Perda bruta:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (35 222.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35 222.18 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
93.97%
Depósito máximo carregado:
30.90%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
3.92
Negociações longas:
934 (69.03%)
Negociações curtas:
419 (30.97%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
83.07 USD
Lucro médio:
527.02 USD
Perda média:
-307.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-15 368.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 368.32 USD (15)
Crescimento mensal:
28.15%
Previsão anual:
341.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 512.00 USD
Máximo:
28 698.77 USD (27.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.07% (10 233.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.81% (18 572.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1329
NQ100.R 13
CHFJPY 6
GBPJPY 2
USDJPY 1
SP500.R 1
GBPUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 117K
NQ100.R -2.6K
CHFJPY -977
GBPJPY -370
USDJPY 165
SP500.R -318
GBPUSD -4
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 657K
NQ100.R -59K
CHFJPY -5.2K
GBPJPY -1K
USDJPY 1.3K
SP500.R -5.2K
GBPUSD 50
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5 877.16 USD
Pior negociação: -9 422 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +35 222.18 USD
Máxima perda consecutiva: -15 368.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ATCBrokers-US Live
0.00 × 3
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 10
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
287 mais ...
join me for profits :)
Sem comentários
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 13:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.63% of days out of 216 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 01:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
