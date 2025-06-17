- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 353
Negociações com lucro:
633 (46.78%)
Negociações com perda:
720 (53.22%)
Melhor negociação:
5 877.16 USD
Pior negociação:
-9 422.00 USD
Lucro bruto:
333 605.39 USD (2 065 286 pips)
Perda bruta:
-221 205.31 USD (1 478 030 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (35 222.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35 222.18 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
93.97%
Depósito máximo carregado:
30.90%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
54
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
3.92
Negociações longas:
934 (69.03%)
Negociações curtas:
419 (30.97%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
83.07 USD
Lucro médio:
527.02 USD
Perda média:
-307.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-15 368.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 368.32 USD (15)
Crescimento mensal:
28.15%
Previsão anual:
341.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 512.00 USD
Máximo:
28 698.77 USD (27.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.07% (10 233.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.81% (18 572.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1329
|NQ100.R
|13
|CHFJPY
|6
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|SP500.R
|1
|GBPUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|117K
|NQ100.R
|-2.6K
|CHFJPY
|-977
|GBPJPY
|-370
|USDJPY
|165
|SP500.R
|-318
|GBPUSD
|-4
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|657K
|NQ100.R
|-59K
|CHFJPY
|-5.2K
|GBPJPY
|-1K
|USDJPY
|1.3K
|SP500.R
|-5.2K
|GBPUSD
|50
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 877.16 USD
Pior negociação: -9 422 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +35 222.18 USD
Máxima perda consecutiva: -15 368.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 10
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1 139%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
35
0%
1 353
46%
94%
1.50
83.07
USD
USD
54%
1:50