Dwi Budiyanto Darmadji

Gold Digger

Dwi Budiyanto Darmadji
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
266 (43.11%)
Loss Trade:
351 (56.89%)
Best Trade:
3 717.37 USD
Worst Trade:
-1 413.24 USD
Profitto lordo:
86 357.58 USD (773 019 pips)
Perdita lorda:
-70 970.98 USD (616 745 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5 329.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 519.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.17%
Massimo carico di deposito:
30.90%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
387 (62.72%)
Short Trade:
230 (37.28%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
24.94 USD
Profitto medio:
324.65 USD
Perdita media:
-202.20 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 744.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 754.58 USD (8)
Crescita mensile:
47.41%
Previsione annuale:
575.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 512.00 USD
Massimale:
10 233.18 USD (86.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.07% (10 233.18 USD)
Per equità:
30.07% (6 236.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 607
NQ100.R 5
CHFJPY 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 16K
NQ100.R 16
CHFJPY -558
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 164K
NQ100.R -3.6K
CHFJPY -4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 717.37 USD
Worst Trade: -1 413 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +5 329.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 744.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
BenchMark-Real
0.00 × 2
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 5
FXOpen-Real1
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LiteForex-Real.com
0.00 × 1
Nefteprombank-Real
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 2
NordGroupInv-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
join me for profits :)
Non ci sono recensioni
2025.10.02 20:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 17:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 03:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 00:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 13:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.3% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 18:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 16:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 02:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 19:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 16:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 09:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.