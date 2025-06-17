- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
617
Profit Trade:
266 (43.11%)
Loss Trade:
351 (56.89%)
Best Trade:
3 717.37 USD
Worst Trade:
-1 413.24 USD
Profitto lordo:
86 357.58 USD (773 019 pips)
Perdita lorda:
-70 970.98 USD (616 745 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (5 329.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 519.25 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
96.17%
Massimo carico di deposito:
30.90%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
1.50
Long Trade:
387 (62.72%)
Short Trade:
230 (37.28%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
24.94 USD
Profitto medio:
324.65 USD
Perdita media:
-202.20 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-2 744.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 754.58 USD (8)
Crescita mensile:
47.41%
Previsione annuale:
575.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 512.00 USD
Massimale:
10 233.18 USD (86.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.07% (10 233.18 USD)
Per equità:
30.07% (6 236.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|607
|NQ100.R
|5
|CHFJPY
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|16K
|NQ100.R
|16
|CHFJPY
|-558
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|164K
|NQ100.R
|-3.6K
|CHFJPY
|-4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 717.37 USD
Worst Trade: -1 413 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +5 329.42 USD
Massima perdita consecutiva: -2 744.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
BenchMark-Real
|0.00 × 2
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 5
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LiteForex-Real.com
|0.00 × 1
|
Nefteprombank-Real
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
join me for profits :)
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
66%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
23
0%
617
43%
96%
1.21
24.94
USD
USD
54%
1:50