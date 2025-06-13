SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / F001S2
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
FTMO-Server2
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
804
Kârla kapanan işlemler:
613 (76.24%)
Zararla kapanan işlemler:
191 (23.76%)
En iyi işlem:
71.83 USD
En kötü işlem:
-409.18 USD
Brüt kâr:
5 834.64 USD (309 810 pips)
Brüt zarar:
-6 412.45 USD (331 767 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (767.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
967.03 USD (65)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
90.24%
Maks. mevduat yükü:
51.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.19
Alış işlemleri:
432 (53.73%)
Satış işlemleri:
372 (46.27%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-0.72 USD
Ortalama kâr:
9.52 USD
Ortalama zarar:
-33.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-2 398.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 398.09 USD (38)
Aylık büyüme:
0.90%
Yıllık tahmin:
10.90%
Algo alım-satım:
46%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 128.12 USD
Maksimum:
3 056.67 USD (5.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.89% (3 056.67 USD)
Varlığa göre:
4.14% (2 124.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 194
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
NZDCHF 29
EURUSD 28
USDJPY 28
NZDUSD 27
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 23
NZDJPY 23
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
GBPJPY 19
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 707
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
NZDCHF -207
EURUSD -2
USDJPY 125
NZDUSD 180
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 39
NZDJPY 152
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
GBPJPY -72
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 114K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
NZDCHF 168
EURUSD -724
USDJPY 4.7K
NZDUSD 5.6K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.7K
NZDJPY 891
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
GBPJPY -4.1K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +71.83 USD
En kötü işlem: -409 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +767.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 398.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
F001S2
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
49K
USD
17
46%
804
76%
90%
0.90
-0.72
USD
6%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.