SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / F001S2
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 reviews
30 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
820
Profit Trades:
625 (76.21%)
Loss Trades:
195 (23.78%)
Best trade:
71.83 USD
Worst trade:
-589.21 USD
Gross Profit:
6 340.31 USD (346 419 pips)
Gross Loss:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
Maximum consecutive wins:
75 (767.03 USD)
Maximal consecutive profit:
967.03 USD (65)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading activity:
92.99%
Max deposit load:
51.26%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.42
Long Trades:
439 (53.54%)
Short Trades:
381 (46.46%)
Profit Factor:
0.82
Expected Payoff:
-1.70 USD
Average Profit:
10.14 USD
Average Loss:
-39.67 USD
Maximum consecutive losses:
38 (-2 398.09 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 398.09 USD (38)
Monthly growth:
-2.62%
Annual Forecast:
-31.80%
Algo trading:
45%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 395.40 USD
Maximal:
3 323.95 USD (6.40%)
Relative drawdown:
By Balance:
6.40% (3 323.95 USD)
By Equity:
4.14% (2 124.64 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
USDJPY 29
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 23
GBPJPY 22
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
USDJPY 182
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 152
GBPJPY -44
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 891
GBPJPY -10K
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +71.83 USD
Worst trade: -589 USD
Maximum consecutive wins: 65
Maximum consecutive losses: 38
Maximal consecutive profit: +767.03 USD
Maximal consecutive loss: -2 398.09 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FTMO-Server2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
No reviews
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.