Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 Bewertungen
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
820
Gewinntrades:
625 (76.21%)
Verlusttrades:
195 (23.78%)
Bester Trade:
71.83 USD
Schlechtester Trade:
-589.21 USD
Bruttoprofit:
6 340.31 USD (346 419 pips)
Bruttoverlust:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (767.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
967.03 USD (65)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
92.99%
Max deposit load:
51.26%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
439 (53.54%)
Short-Positionen:
381 (46.46%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-2 398.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 398.09 USD (38)
Wachstum pro Monat :
-2.62%
Jahresprognose:
-31.80%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 395.40 USD
Maximaler:
3 323.95 USD (6.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.40% (3 323.95 USD)
Kapital:
4.14% (2 124.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
USDJPY 29
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 23
GBPJPY 22
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
USDJPY 182
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 152
GBPJPY -44
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 891
GBPJPY -10K
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +71.83 USD
Schlechtester Trade: -589 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 65
Max. aufeinandergehende Verluste: 38
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +767.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 398.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Keine Bewertungen
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
