Trades insgesamt:
820
Gewinntrades:
625 (76.21%)
Verlusttrades:
195 (23.78%)
Bester Trade:
71.83 USD
Schlechtester Trade:
-589.21 USD
Bruttoprofit:
6 340.31 USD (346 419 pips)
Bruttoverlust:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
75 (767.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
967.03 USD (65)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
92.99%
Max deposit load:
51.26%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.42
Long-Positionen:
439 (53.54%)
Short-Positionen:
381 (46.46%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
38 (-2 398.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 398.09 USD (38)
Wachstum pro Monat :
-2.62%
Jahresprognose:
-31.80%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 395.40 USD
Maximaler:
3 323.95 USD (6.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.40% (3 323.95 USD)
Kapital:
4.14% (2 124.64 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|GBPUSD
|48
|AUDJPY
|41
|AUDCHF
|33
|USDJPY
|29
|NZDCHF
|29
|EURUSD
|28
|NZDUSD
|28
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|GBPCHF
|24
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|23
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|22
|USDCAD
|20
|CADCHF
|19
|CADJPY
|17
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|15
|EURNZD
|13
|EURCHF
|13
|CHFJPY
|13
|EURGBP
|13
|EURAUD
|12
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|11
|XAUEUR
|9
|GBPAUD
|8
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-224
|GBPUSD
|89
|AUDJPY
|-303
|AUDCHF
|-380
|USDJPY
|182
|NZDCHF
|-207
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|199
|AUDUSD
|-59
|USDCHF
|30
|GBPCHF
|-428
|EURJPY
|49
|NZDJPY
|152
|GBPJPY
|-44
|AUDCAD
|49
|AUDNZD
|-42
|USDCAD
|62
|CADCHF
|-94
|CADJPY
|-4
|GBPNZD
|-78
|NZDCAD
|-6
|EURNZD
|-19
|EURCHF
|17
|CHFJPY
|91
|EURGBP
|-162
|EURAUD
|-99
|EURCAD
|-260
|GBPCAD
|83
|XAUEUR
|0
|GBPAUD
|23
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|-12
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|3.8K
|AUDJPY
|-5K
|AUDCHF
|-1.6K
|USDJPY
|5.4K
|NZDCHF
|168
|EURUSD
|-724
|NZDUSD
|5.7K
|AUDUSD
|73
|USDCHF
|329
|GBPCHF
|-2K
|EURJPY
|-6.4K
|NZDJPY
|891
|GBPJPY
|-10K
|AUDCAD
|855
|AUDNZD
|549
|USDCAD
|3K
|CADCHF
|1.4K
|CADJPY
|457
|GBPNZD
|-1.1K
|NZDCAD
|1.8K
|EURNZD
|256
|EURCHF
|1.8K
|CHFJPY
|487
|EURGBP
|-448
|EURAUD
|-180
|EURCAD
|-3.6K
|GBPCAD
|1.4K
|XAUEUR
|-523
|GBPAUD
|685
|US500.cash
|4.2K
|JP225.cash
|-140K
Bester Trade: +71.83 USD
Schlechtester Trade: -589 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 65
Max. aufeinandergehende Verluste: 38
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +767.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 398.09 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
