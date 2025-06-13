信号部分
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
30
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
820
盈利交易:
625 (76.21%)
亏损交易:
195 (23.78%)
最好交易:
71.83 USD
最差交易:
-589.21 USD
毛利:
6 340.31 USD (346 419 pips)
毛利亏损:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
最大连续赢利:
75 (767.03 USD)
最大连续盈利:
967.03 USD (65)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
92.99%
最大入金加载:
51.26%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.42
长期交易:
439 (53.54%)
短期交易:
381 (46.46%)
利润因子:
0.82
预期回报:
-1.70 USD
平均利润:
10.14 USD
平均损失:
-39.67 USD
最大连续失误:
38 (-2 398.09 USD)
最大连续亏损:
-2 398.09 USD (38)
每月增长:
-2.62%
年度预测:
-31.80%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
1 395.40 USD
最大值:
3 323.95 USD (6.40%)
相对跌幅:
结余:
6.40% (3 323.95 USD)
净值:
4.14% (2 124.64 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
USDJPY 29
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 23
GBPJPY 22
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
USDJPY 182
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 152
GBPJPY -44
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 891
GBPJPY -10K
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +71.83 USD
最差交易: -589 USD
最大连续赢利: 65
最大连续失误: 38
最大连续盈利: +767.03 USD
最大连续亏损: -2 398.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexChief-Demo
5.67 × 3
没有评论
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
