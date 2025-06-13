SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / F001S2
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
820
Negociações com lucro:
625 (76.21%)
Negociações com perda:
195 (23.78%)
Melhor negociação:
71.83 USD
Pior negociação:
-589.21 USD
Lucro bruto:
6 340.31 USD (346 419 pips)
Perda bruta:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
75 (767.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
967.03 USD (65)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
92.99%
Depósito máximo carregado:
51.26%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.42
Negociações longas:
439 (53.54%)
Negociações curtas:
381 (46.46%)
Fator de lucro:
0.82
Valor esperado:
-1.70 USD
Lucro médio:
10.14 USD
Perda média:
-39.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
38 (-2 398.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 398.09 USD (38)
Crescimento mensal:
-2.62%
Previsão anual:
-31.80%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 395.40 USD
Máximo:
3 323.95 USD (6.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.40% (3 323.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.14% (2 124.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
USDJPY 29
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 23
GBPJPY 22
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
USDJPY 182
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 152
GBPJPY -44
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 891
GBPJPY -10K
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +71.83 USD
Pior negociação: -589 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 65
Máximo de perdas consecutivas: 38
Máximo lucro consecutivo: +767.03 USD
Máxima perda consecutiva: -2 398.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
F001S2
30 USD por mês
-3%
0
0
USD
49K
USD
30
45%
820
76%
93%
0.81
-1.70
USD
6%
1:30
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.