Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
820
Transacciones Rentables:
625 (76.21%)
Transacciones Irrentables:
195 (23.78%)
Mejor transacción:
71.83 USD
Peor transacción:
-589.21 USD
Beneficio Bruto:
6 340.31 USD (346 419 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
75 (767.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
967.03 USD (65)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
92.99%
Carga máxima del depósito:
51.26%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.42
Transacciones Largas:
439 (53.54%)
Transacciones Cortas:
381 (46.46%)
Factor de Beneficio:
0.82
Beneficio Esperado:
-1.70 USD
Beneficio medio:
10.14 USD
Pérdidas medias:
-39.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
38 (-2 398.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 398.09 USD (38)
Crecimiento al mes:
-2.62%
Pronóstico anual:
-31.80%
Trading algorítmico:
45%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 395.40 USD
Máxima:
3 323.95 USD (6.40%)
Reducción relativa:
De balance:
6.40% (3 323.95 USD)
De fondos:
4.14% (2 124.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
USDJPY 29
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 23
GBPJPY 22
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
USDJPY 182
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 152
GBPJPY -44
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 891
GBPJPY -10K
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +71.83 USD
Peor transacción: -589 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 65
Máximo de pérdidas consecutivas: 38
Beneficio máximo consecutivo: +767.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 398.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.