Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
820
Прибыльных трейдов:
625 (76.21%)
Убыточных трейдов:
195 (23.78%)
Лучший трейд:
71.83 USD
Худший трейд:
-589.21 USD
Общая прибыль:
6 340.31 USD (346 419 pips)
Общий убыток:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
Макс. серия выигрышей:
75 (767.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
967.03 USD (65)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.99%
Макс. загрузка депозита:
51.26%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.42
Длинных трейдов:
439 (53.54%)
Коротких трейдов:
381 (46.46%)
Профит фактор:
0.82
Мат. ожидание:
-1.70 USD
Средняя прибыль:
10.14 USD
Средний убыток:
-39.67 USD
Макс. серия проигрышей:
38 (-2 398.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 398.09 USD (38)
Прирост в месяц:
-2.62%
Годовой прогноз:
-31.80%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 395.40 USD
Максимальная:
3 323.95 USD (6.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.40% (3 323.95 USD)
По эквити:
4.14% (2 124.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
USDJPY 29
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 23
GBPJPY 22
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
USDJPY 182
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 152
GBPJPY -44
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.4K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 891
GBPJPY -10K
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.83 USD
Худший трейд: -589 USD
Макс. серия выигрышей: 65
Макс. серия проигрышей: 38
Макс. прибыль в серии: +767.03 USD
Макс. убыток в серии: -2 398.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Нет отзывов
2025.12.22 23:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 05:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.14 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
F001S2
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
49K
USD
30
45%
820
76%
93%
0.81
-1.70
USD
6%
1:30
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.