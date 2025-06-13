SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / F001S2
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
804
Profit Trade:
613 (76.24%)
Loss Trade:
191 (23.76%)
Best Trade:
71.83 USD
Worst Trade:
-409.18 USD
Profitto lordo:
5 834.64 USD (309 810 pips)
Perdita lorda:
-6 412.45 USD (331 767 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (767.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
967.03 USD (65)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
90.24%
Massimo carico di deposito:
51.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
432 (53.73%)
Short Trade:
372 (46.27%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.72 USD
Profitto medio:
9.52 USD
Perdita media:
-33.57 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-2 398.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 398.09 USD (38)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.90%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 128.12 USD
Massimale:
3 056.67 USD (5.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.89% (3 056.67 USD)
Per equità:
4.14% (2 124.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 194
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
NZDCHF 29
EURUSD 28
USDJPY 28
NZDUSD 27
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 23
NZDJPY 23
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
GBPJPY 19
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 707
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
NZDCHF -207
EURUSD -2
USDJPY 125
NZDUSD 180
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 39
NZDJPY 152
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
GBPJPY -72
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 114K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
NZDCHF 168
EURUSD -724
USDJPY 4.7K
NZDUSD 5.6K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.7K
NZDJPY 891
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
GBPJPY -4.1K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +71.83 USD
Worst Trade: -409 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +767.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 398.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Non ci sono recensioni
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
