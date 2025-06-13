- Crescita
Trade:
804
Profit Trade:
613 (76.24%)
Loss Trade:
191 (23.76%)
Best Trade:
71.83 USD
Worst Trade:
-409.18 USD
Profitto lordo:
5 834.64 USD (309 810 pips)
Perdita lorda:
-6 412.45 USD (331 767 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (767.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
967.03 USD (65)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
90.24%
Massimo carico di deposito:
51.26%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.19
Long Trade:
432 (53.73%)
Short Trade:
372 (46.27%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.72 USD
Profitto medio:
9.52 USD
Perdita media:
-33.57 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-2 398.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 398.09 USD (38)
Crescita mensile:
0.90%
Previsione annuale:
10.90%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 128.12 USD
Massimale:
3 056.67 USD (5.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.89% (3 056.67 USD)
Per equità:
4.14% (2 124.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|GBPUSD
|48
|AUDJPY
|41
|AUDCHF
|33
|NZDCHF
|29
|EURUSD
|28
|USDJPY
|28
|NZDUSD
|27
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|GBPCHF
|24
|EURJPY
|23
|NZDJPY
|23
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|22
|USDCAD
|20
|GBPJPY
|19
|CADCHF
|19
|CADJPY
|17
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|15
|EURNZD
|13
|EURCHF
|13
|CHFJPY
|13
|EURGBP
|13
|EURAUD
|12
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|11
|XAUEUR
|9
|GBPAUD
|8
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|707
|GBPUSD
|89
|AUDJPY
|-303
|AUDCHF
|-380
|NZDCHF
|-207
|EURUSD
|-2
|USDJPY
|125
|NZDUSD
|180
|AUDUSD
|-59
|USDCHF
|30
|GBPCHF
|-428
|EURJPY
|39
|NZDJPY
|152
|AUDCAD
|49
|AUDNZD
|-42
|USDCAD
|62
|GBPJPY
|-72
|CADCHF
|-94
|CADJPY
|-4
|GBPNZD
|-78
|NZDCAD
|-6
|EURNZD
|-19
|EURCHF
|17
|CHFJPY
|91
|EURGBP
|-162
|EURAUD
|-99
|EURCAD
|-260
|GBPCAD
|83
|XAUEUR
|0
|GBPAUD
|23
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|-12
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|114K
|GBPUSD
|3.8K
|AUDJPY
|-5K
|AUDCHF
|-1.6K
|NZDCHF
|168
|EURUSD
|-724
|USDJPY
|4.7K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDUSD
|73
|USDCHF
|329
|GBPCHF
|-2K
|EURJPY
|-6.7K
|NZDJPY
|891
|AUDCAD
|855
|AUDNZD
|549
|USDCAD
|3K
|GBPJPY
|-4.1K
|CADCHF
|1.4K
|CADJPY
|457
|GBPNZD
|-1.1K
|NZDCAD
|1.8K
|EURNZD
|256
|EURCHF
|1.8K
|CHFJPY
|487
|EURGBP
|-448
|EURAUD
|-180
|EURCAD
|-3.6K
|GBPCAD
|1.4K
|XAUEUR
|-523
|GBPAUD
|685
|US500.cash
|4.2K
|JP225.cash
|-140K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +71.83 USD
Worst Trade: -409 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +767.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 398.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ForexChief-Demo
|5.67 × 3
