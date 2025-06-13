- 成長
トレード:
820
利益トレード:
625 (76.21%)
損失トレード:
195 (23.78%)
ベストトレード:
71.83 USD
最悪のトレード:
-589.21 USD
総利益:
6 340.31 USD (346 419 pips)
総損失:
-7 735.71 USD (468 674 pips)
最大連続の勝ち:
75 (767.03 USD)
最大連続利益:
967.03 USD (65)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
92.99%
最大入金額:
51.26%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.42
長いトレード:
439 (53.54%)
短いトレード:
381 (46.46%)
プロフィットファクター:
0.82
期待されたペイオフ:
-1.70 USD
平均利益:
10.14 USD
平均損失:
-39.67 USD
最大連続の負け:
38 (-2 398.09 USD)
最大連続損失:
-2 398.09 USD (38)
月間成長:
-2.62%
年間予想:
-31.80%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 395.40 USD
最大の:
3 323.95 USD (6.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.40% (3 323.95 USD)
エクイティによる:
4.14% (2 124.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|GBPUSD
|48
|AUDJPY
|41
|AUDCHF
|33
|USDJPY
|29
|NZDCHF
|29
|EURUSD
|28
|NZDUSD
|28
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|GBPCHF
|24
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|23
|GBPJPY
|22
|AUDCAD
|22
|AUDNZD
|22
|USDCAD
|20
|CADCHF
|19
|CADJPY
|17
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|15
|EURNZD
|13
|EURCHF
|13
|CHFJPY
|13
|EURGBP
|13
|EURAUD
|12
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|11
|XAUEUR
|9
|GBPAUD
|8
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-224
|GBPUSD
|89
|AUDJPY
|-303
|AUDCHF
|-380
|USDJPY
|182
|NZDCHF
|-207
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|199
|AUDUSD
|-59
|USDCHF
|30
|GBPCHF
|-428
|EURJPY
|49
|NZDJPY
|152
|GBPJPY
|-44
|AUDCAD
|49
|AUDNZD
|-42
|USDCAD
|62
|CADCHF
|-94
|CADJPY
|-4
|GBPNZD
|-78
|NZDCAD
|-6
|EURNZD
|-19
|EURCHF
|17
|CHFJPY
|91
|EURGBP
|-162
|EURAUD
|-99
|EURCAD
|-260
|GBPCAD
|83
|XAUEUR
|0
|GBPAUD
|23
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|-12
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|3.8K
|AUDJPY
|-5K
|AUDCHF
|-1.6K
|USDJPY
|5.4K
|NZDCHF
|168
|EURUSD
|-724
|NZDUSD
|5.7K
|AUDUSD
|73
|USDCHF
|329
|GBPCHF
|-2K
|EURJPY
|-6.4K
|NZDJPY
|891
|GBPJPY
|-10K
|AUDCAD
|855
|AUDNZD
|549
|USDCAD
|3K
|CADCHF
|1.4K
|CADJPY
|457
|GBPNZD
|-1.1K
|NZDCAD
|1.8K
|EURNZD
|256
|EURCHF
|1.8K
|CHFJPY
|487
|EURGBP
|-448
|EURAUD
|-180
|EURCAD
|-3.6K
|GBPCAD
|1.4K
|XAUEUR
|-523
|GBPAUD
|685
|US500.cash
|4.2K
|JP225.cash
|-140K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +71.83 USD
最悪のトレード: -589 USD
最大連続の勝ち: 65
最大連続の負け: 38
最大連続利益: +767.03 USD
最大連続損失: -2 398.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexChief-Demo
|5.67 × 3
