시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / F001S2
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 리뷰
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
825
이익 거래:
628 (76.12%)
손실 거래:
197 (23.88%)
최고의 거래:
71.83 USD
최악의 거래:
-589.21 USD
총 수익:
6 352.83 USD (346 729 pips)
총 손실:
-7 762.97 USD (469 085 pips)
연속 최대 이익:
75 (767.03 USD)
연속 최대 이익:
967.03 USD (65)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
88.08%
최대 입금량:
51.26%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
442 (53.58%)
숏(주식차입매도):
383 (46.42%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-1.71 USD
평균 이익:
10.12 USD
평균 손실:
-39.41 USD
연속 최대 손실:
38 (-2 398.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 398.09 USD (38)
월별 성장률:
-2.65%
연간 예측:
-32.16%
Algo 트레이딩:
45%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 417.36 USD
최대한의:
3 345.91 USD (6.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.40% (3 323.95 USD)
자본금별:
4.14% (2 124.64 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 204
GBPUSD 48
AUDJPY 42
AUDCHF 33
USDJPY 31
NZDCHF 29
EURUSD 28
NZDUSD 28
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 24
NZDJPY 24
AUDCAD 23
GBPJPY 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -224
GBPUSD 89
AUDJPY -314
AUDCHF -380
USDJPY 189
NZDCHF -207
EURUSD -2
NZDUSD 199
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 49
NZDJPY 135
AUDCAD 54
GBPJPY -44
AUDNZD -42
USDCAD 62
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5.2K
AUDCHF -1.6K
USDJPY 5.7K
NZDCHF 168
EURUSD -724
NZDUSD 5.7K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.4K
NZDJPY 636
AUDCAD 935
GBPJPY -10K
AUDNZD 549
USDCAD 3K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +71.83 USD
최악의 거래: -589 USD
연속 최대 이익: 65
연속 최대 손실: 38
연속 최대 이익: +767.03 USD
연속 최대 손실: -2 398.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
F001S2
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
49K
USD
32
45%
825
76%
88%
0.81
-1.71
USD
6%
1:30
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.