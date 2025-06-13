- 자본
- 축소
트레이드:
825
이익 거래:
628 (76.12%)
손실 거래:
197 (23.88%)
최고의 거래:
71.83 USD
최악의 거래:
-589.21 USD
총 수익:
6 352.83 USD (346 729 pips)
총 손실:
-7 762.97 USD (469 085 pips)
연속 최대 이익:
75 (767.03 USD)
연속 최대 이익:
967.03 USD (65)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
88.08%
최대 입금량:
51.26%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.42
롱(주식매수):
442 (53.58%)
숏(주식차입매도):
383 (46.42%)
수익 요인:
0.82
기대수익:
-1.71 USD
평균 이익:
10.12 USD
평균 손실:
-39.41 USD
연속 최대 손실:
38 (-2 398.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 398.09 USD (38)
월별 성장률:
-2.65%
연간 예측:
-32.16%
Algo 트레이딩:
45%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 417.36 USD
최대한의:
3 345.91 USD (6.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.40% (3 323.95 USD)
자본금별:
4.14% (2 124.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|GBPUSD
|48
|AUDJPY
|42
|AUDCHF
|33
|USDJPY
|31
|NZDCHF
|29
|EURUSD
|28
|NZDUSD
|28
|AUDUSD
|26
|USDCHF
|25
|GBPCHF
|24
|EURJPY
|24
|NZDJPY
|24
|AUDCAD
|23
|GBPJPY
|22
|AUDNZD
|22
|USDCAD
|20
|CADCHF
|19
|CADJPY
|17
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|15
|EURNZD
|13
|EURCHF
|13
|CHFJPY
|13
|EURGBP
|13
|EURAUD
|12
|EURCAD
|11
|GBPCAD
|11
|XAUEUR
|9
|GBPAUD
|8
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-224
|GBPUSD
|89
|AUDJPY
|-314
|AUDCHF
|-380
|USDJPY
|189
|NZDCHF
|-207
|EURUSD
|-2
|NZDUSD
|199
|AUDUSD
|-59
|USDCHF
|30
|GBPCHF
|-428
|EURJPY
|49
|NZDJPY
|135
|AUDCAD
|54
|GBPJPY
|-44
|AUDNZD
|-42
|USDCAD
|62
|CADCHF
|-94
|CADJPY
|-4
|GBPNZD
|-78
|NZDCAD
|-6
|EURNZD
|-19
|EURCHF
|17
|CHFJPY
|91
|EURGBP
|-162
|EURAUD
|-99
|EURCAD
|-260
|GBPCAD
|83
|XAUEUR
|0
|GBPAUD
|23
|US500.cash
|2
|JP225.cash
|-12
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|GBPUSD
|3.8K
|AUDJPY
|-5.2K
|AUDCHF
|-1.6K
|USDJPY
|5.7K
|NZDCHF
|168
|EURUSD
|-724
|NZDUSD
|5.7K
|AUDUSD
|73
|USDCHF
|329
|GBPCHF
|-2K
|EURJPY
|-6.4K
|NZDJPY
|636
|AUDCAD
|935
|GBPJPY
|-10K
|AUDNZD
|549
|USDCAD
|3K
|CADCHF
|1.4K
|CADJPY
|457
|GBPNZD
|-1.1K
|NZDCAD
|1.8K
|EURNZD
|256
|EURCHF
|1.8K
|CHFJPY
|487
|EURGBP
|-448
|EURAUD
|-180
|EURCAD
|-3.6K
|GBPCAD
|1.4K
|XAUEUR
|-523
|GBPAUD
|685
|US500.cash
|4.2K
|JP225.cash
|-140K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +71.83 USD
최악의 거래: -589 USD
연속 최대 이익: 65
연속 최대 손실: 38
연속 최대 이익: +767.03 USD
연속 최대 손실: -2 398.09 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-3%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
32
45%
825
76%
88%
0.81
-1.71
USD
USD
6%
1:30