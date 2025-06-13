SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / F001S2
Kam Wah Wong

F001S2

Kam Wah Wong
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -1%
FTMO-Server2
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
804
Bénéfice trades:
613 (76.24%)
Perte trades:
191 (23.76%)
Meilleure transaction:
71.83 USD
Pire transaction:
-409.18 USD
Bénéfice brut:
5 834.64 USD (309 810 pips)
Perte brute:
-6 412.45 USD (331 767 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (767.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
967.03 USD (65)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
90.24%
Charge de dépôt maximale:
51.26%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.19
Longs trades:
432 (53.73%)
Courts trades:
372 (46.27%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.72 USD
Bénéfice moyen:
9.52 USD
Perte moyenne:
-33.57 USD
Pertes consécutives maximales:
38 (-2 398.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 398.09 USD (38)
Croissance mensuelle:
0.90%
Prévision annuelle:
10.90%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 128.12 USD
Maximal:
3 056.67 USD (5.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.89% (3 056.67 USD)
Par fonds propres:
4.14% (2 124.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 194
GBPUSD 48
AUDJPY 41
AUDCHF 33
NZDCHF 29
EURUSD 28
USDJPY 28
NZDUSD 27
AUDUSD 26
USDCHF 25
GBPCHF 24
EURJPY 23
NZDJPY 23
AUDCAD 22
AUDNZD 22
USDCAD 20
GBPJPY 19
CADCHF 19
CADJPY 17
GBPNZD 15
NZDCAD 15
EURNZD 13
EURCHF 13
CHFJPY 13
EURGBP 13
EURAUD 12
EURCAD 11
GBPCAD 11
XAUEUR 9
GBPAUD 8
US500.cash 2
JP225.cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 707
GBPUSD 89
AUDJPY -303
AUDCHF -380
NZDCHF -207
EURUSD -2
USDJPY 125
NZDUSD 180
AUDUSD -59
USDCHF 30
GBPCHF -428
EURJPY 39
NZDJPY 152
AUDCAD 49
AUDNZD -42
USDCAD 62
GBPJPY -72
CADCHF -94
CADJPY -4
GBPNZD -78
NZDCAD -6
EURNZD -19
EURCHF 17
CHFJPY 91
EURGBP -162
EURAUD -99
EURCAD -260
GBPCAD 83
XAUEUR 0
GBPAUD 23
US500.cash 2
JP225.cash -12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 114K
GBPUSD 3.8K
AUDJPY -5K
AUDCHF -1.6K
NZDCHF 168
EURUSD -724
USDJPY 4.7K
NZDUSD 5.6K
AUDUSD 73
USDCHF 329
GBPCHF -2K
EURJPY -6.7K
NZDJPY 891
AUDCAD 855
AUDNZD 549
USDCAD 3K
GBPJPY -4.1K
CADCHF 1.4K
CADJPY 457
GBPNZD -1.1K
NZDCAD 1.8K
EURNZD 256
EURCHF 1.8K
CHFJPY 487
EURGBP -448
EURAUD -180
EURCAD -3.6K
GBPCAD 1.4K
XAUEUR -523
GBPAUD 685
US500.cash 4.2K
JP225.cash -140K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +71.83 USD
Pire transaction: -409 USD
Gains consécutifs maximales: 65
Pertes consécutives maximales: 38
Bénéfice consécutif maximal: +767.03 USD
Perte consécutive maximale: -2 398.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Aucun avis
2025.09.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
F001S2
30 USD par mois
-1%
0
0
USD
49K
USD
17
46%
804
76%
90%
0.90
-0.72
USD
6%
1:30
