Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 65%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 232
Kârla kapanan işlemler:
671 (54.46%)
Zararla kapanan işlemler:
561 (45.54%)
En iyi işlem:
600.60 USD
En kötü işlem:
-3 351.00 USD
Brüt kâr:
67 678.97 USD (637 789 pips)
Brüt zarar:
-61 206.08 USD (542 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (4 871.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 871.57 USD (27)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
97.25%
Maks. mevduat yükü:
2.66%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
658 (53.41%)
Satış işlemleri:
574 (46.59%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
5.25 USD
Ortalama kâr:
100.86 USD
Ortalama zarar:
-109.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 080.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 351.00 USD (1)
Aylık büyüme:
31.85%
Yıllık tahmin:
386.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 383.49 USD
Maksimum:
5 173.63 USD (47.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.96% (5 173.63 USD)
Varlığa göre:
5.02% (660.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.fs1 261
EURUSD.fs1 170
GBPUSD.fs1 167
USDJPY.fs1 143
USDCHF.fs1 125
USDCAD.fs1 112
AUDUSD.fs1 109
CLR 90
NZDUSD.fs1 44
XAGUSD.fs1 10
HAS-OCT 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.fs1 9.3K
EURUSD.fs1 818
GBPUSD.fs1 135
USDJPY.fs1 342
USDCHF.fs1 -298
USDCAD.fs1 75
AUDUSD.fs1 -129
CLR -989
NZDUSD.fs1 -62
XAGUSD.fs1 653
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.fs1 94K
EURUSD.fs1 4.2K
GBPUSD.fs1 1.5K
USDJPY.fs1 5.3K
USDCHF.fs1 -2.4K
USDCAD.fs1 -1.6K
AUDUSD.fs1 -4.9K
CLR -1.1K
NZDUSD.fs1 -582
XAGUSD.fs1 1.3K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +600.60 USD
En kötü işlem: -3 351 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 871.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 080.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.11 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.94% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
Kopyala

