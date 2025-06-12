SegnaliSezioni
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 65%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 232
Profit Trade:
671 (54.46%)
Loss Trade:
561 (45.54%)
Best Trade:
600.60 USD
Worst Trade:
-3 351.00 USD
Profitto lordo:
67 678.97 USD (637 789 pips)
Perdita lorda:
-61 206.08 USD (542 743 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (4 871.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 871.57 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
97.25%
Massimo carico di deposito:
2.66%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.25
Long Trade:
658 (53.41%)
Short Trade:
574 (46.59%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
5.25 USD
Profitto medio:
100.86 USD
Perdita media:
-109.10 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-1 080.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 351.00 USD (1)
Crescita mensile:
31.85%
Previsione annuale:
386.41%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 383.49 USD
Massimale:
5 173.63 USD (47.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.96% (5 173.63 USD)
Per equità:
5.02% (660.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.fs1 261
EURUSD.fs1 170
GBPUSD.fs1 167
USDJPY.fs1 143
USDCHF.fs1 125
USDCAD.fs1 112
AUDUSD.fs1 109
CLR 90
NZDUSD.fs1 44
XAGUSD.fs1 10
HAS-OCT 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.fs1 9.3K
EURUSD.fs1 818
GBPUSD.fs1 135
USDJPY.fs1 342
USDCHF.fs1 -298
USDCAD.fs1 75
AUDUSD.fs1 -129
CLR -989
NZDUSD.fs1 -62
XAGUSD.fs1 653
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.fs1 94K
EURUSD.fs1 4.2K
GBPUSD.fs1 1.5K
USDJPY.fs1 5.3K
USDCHF.fs1 -2.4K
USDCAD.fs1 -1.6K
AUDUSD.fs1 -4.9K
CLR -1.1K
NZDUSD.fs1 -582
XAGUSD.fs1 1.3K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +600.60 USD
Worst Trade: -3 351 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +4 871.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 080.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValburyAsiaFutures-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.94% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
