- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 482
Negociações com lucro:
827 (55.80%)
Negociações com perda:
655 (44.20%)
Melhor negociação:
989.90 USD
Pior negociação:
-3 351.00 USD
Lucro bruto:
89 939.01 USD (817 896 pips)
Perda bruta:
-78 806.79 USD (691 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (4 871.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 871.57 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
807 (54.45%)
Negociações curtas:
675 (45.55%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
7.51 USD
Lucro médio:
108.75 USD
Perda média:
-120.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 080.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 397.68 USD (6)
Crescimento mensal:
51.61%
Previsão anual:
626.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 383.49 USD
Máximo:
5 173.63 USD (47.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.96% (5 173.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.14% (1 238.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|307
|EURUSD.fs1
|213
|GBPUSD.fs1
|199
|USDJPY.fs1
|167
|USDCHF.fs1
|152
|USDCAD.fs1
|139
|AUDUSD.fs1
|131
|CLR
|99
|NZDUSD.fs1
|51
|XAGUSD.fs1
|23
|HAS-OCT
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.fs1
|11K
|EURUSD.fs1
|1.4K
|GBPUSD.fs1
|600
|USDJPY.fs1
|263
|USDCHF.fs1
|-381
|USDCAD.fs1
|241
|AUDUSD.fs1
|46
|CLR
|-1.4K
|NZDUSD.fs1
|7
|XAGUSD.fs1
|2.7K
|HAS-OCT
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.fs1
|111K
|EURUSD.fs1
|9.9K
|GBPUSD.fs1
|4.3K
|USDJPY.fs1
|4.2K
|USDCHF.fs1
|-3K
|USDCAD.fs1
|-926
|AUDUSD.fs1
|-3.1K
|CLR
|-1.5K
|NZDUSD.fs1
|116
|XAGUSD.fs1
|5.4K
|HAS-OCT
|-670
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +989.90 USD
Pior negociação: -3 351 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4 871.57 USD
Máxima perda consecutiva: -1 080.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
113%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
74
0%
1 482
55%
100%
1.14
7.51
USD
USD
48%
1:400