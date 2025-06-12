SinaisSeções
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 comentários
Confiabilidade
74 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 113%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 482
Negociações com lucro:
827 (55.80%)
Negociações com perda:
655 (44.20%)
Melhor negociação:
989.90 USD
Pior negociação:
-3 351.00 USD
Lucro bruto:
89 939.01 USD (817 896 pips)
Perda bruta:
-78 806.79 USD (691 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (4 871.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 871.57 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
807 (54.45%)
Negociações curtas:
675 (45.55%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
7.51 USD
Lucro médio:
108.75 USD
Perda média:
-120.32 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 080.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 397.68 USD (6)
Crescimento mensal:
51.61%
Previsão anual:
626.23%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 383.49 USD
Máximo:
5 173.63 USD (47.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
47.96% (5 173.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.14% (1 238.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.fs1 307
EURUSD.fs1 213
GBPUSD.fs1 199
USDJPY.fs1 167
USDCHF.fs1 152
USDCAD.fs1 139
AUDUSD.fs1 131
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.fs1 11K
EURUSD.fs1 1.4K
GBPUSD.fs1 600
USDJPY.fs1 263
USDCHF.fs1 -381
USDCAD.fs1 241
AUDUSD.fs1 46
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.fs1 111K
EURUSD.fs1 9.9K
GBPUSD.fs1 4.3K
USDJPY.fs1 4.2K
USDCHF.fs1 -3K
USDCAD.fs1 -926
AUDUSD.fs1 -3.1K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +989.90 USD
Pior negociação: -3 351 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4 871.57 USD
Máxima perda consecutiva: -1 080.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ValburyAsiaFutures-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.16 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.11 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.94% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
