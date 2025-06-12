시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VARA SIGNAL
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 리뷰
안정성
76
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 122%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 512
이익 거래:
839 (55.48%)
손실 거래:
673 (44.51%)
최고의 거래:
989.90 USD
최악의 거래:
-3 351.00 USD
총 수익:
92 316.57 USD (841 775 pips)
총 손실:
-80 263.51 USD (706 853 pips)
연속 최대 이익:
27 (4 871.57 USD)
연속 최대 이익:
4 871.57 USD (27)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.07%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
821 (54.30%)
숏(주식차입매도):
691 (45.70%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
7.97 USD
평균 이익:
110.03 USD
평균 손실:
-119.26 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 080.63 USD)
연속 최대 손실:
-3 397.68 USD (6)
월별 성장률:
30.56%
연간 예측:
370.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 383.49 USD
최대한의:
5 173.63 USD (47.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.96% (5 173.63 USD)
자본금별:
7.14% (1 238.69 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.fs1 312
EURUSD.fs1 218
GBPUSD.fs1 204
USDJPY.fs1 170
USDCHF.fs1 156
USDCAD.fs1 142
AUDUSD.fs1 136
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.fs1 12K
EURUSD.fs1 1.3K
GBPUSD.fs1 507
USDJPY.fs1 133
USDCHF.fs1 -605
USDCAD.fs1 189
AUDUSD.fs1 74
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.fs1 126K
EURUSD.fs1 9.2K
GBPUSD.fs1 3.4K
USDJPY.fs1 2.2K
USDCHF.fs1 -4.8K
USDCAD.fs1 -1.6K
AUDUSD.fs1 -2.8K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +989.90 USD
최악의 거래: -3 351 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +4 871.57 USD
연속 최대 손실: -1 080.63 USD

2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2025.12.29 05:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.16 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.