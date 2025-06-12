- 자본
- 축소
트레이드:
1 512
이익 거래:
839 (55.48%)
손실 거래:
673 (44.51%)
최고의 거래:
989.90 USD
최악의 거래:
-3 351.00 USD
총 수익:
92 316.57 USD (841 775 pips)
총 손실:
-80 263.51 USD (706 853 pips)
연속 최대 이익:
27 (4 871.57 USD)
연속 최대 이익:
4 871.57 USD (27)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.07%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
821 (54.30%)
숏(주식차입매도):
691 (45.70%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
7.97 USD
평균 이익:
110.03 USD
평균 손실:
-119.26 USD
연속 최대 손실:
12 (-1 080.63 USD)
연속 최대 손실:
-3 397.68 USD (6)
월별 성장률:
30.56%
연간 예측:
370.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 383.49 USD
최대한의:
5 173.63 USD (47.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
47.96% (5 173.63 USD)
자본금별:
7.14% (1 238.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|312
|EURUSD.fs1
|218
|GBPUSD.fs1
|204
|USDJPY.fs1
|170
|USDCHF.fs1
|156
|USDCAD.fs1
|142
|AUDUSD.fs1
|136
|CLR
|99
|NZDUSD.fs1
|51
|XAGUSD.fs1
|23
|HAS-OCT
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.fs1
|12K
|EURUSD.fs1
|1.3K
|GBPUSD.fs1
|507
|USDJPY.fs1
|133
|USDCHF.fs1
|-605
|USDCAD.fs1
|189
|AUDUSD.fs1
|74
|CLR
|-1.4K
|NZDUSD.fs1
|7
|XAGUSD.fs1
|2.7K
|HAS-OCT
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.fs1
|126K
|EURUSD.fs1
|9.2K
|GBPUSD.fs1
|3.4K
|USDJPY.fs1
|2.2K
|USDCHF.fs1
|-4.8K
|USDCAD.fs1
|-1.6K
|AUDUSD.fs1
|-2.8K
|CLR
|-1.5K
|NZDUSD.fs1
|116
|XAGUSD.fs1
|5.4K
|HAS-OCT
|-670
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +989.90 USD
최악의 거래: -3 351 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +4 871.57 USD
연속 최대 손실: -1 080.63 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ValburyAsiaFutures-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
122%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
76
0%
1 512
55%
100%
1.15
7.97
USD
USD
48%
1:400