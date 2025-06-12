СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VARA SIGNAL
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 106%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 484
Прибыльных трейдов:
827 (55.72%)
Убыточных трейдов:
657 (44.27%)
Лучший трейд:
989.90 USD
Худший трейд:
-3 351.00 USD
Общая прибыль:
89 939.01 USD (817 896 pips)
Общий убыток:
-79 492.29 USD (698 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (4 871.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 871.57 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.07%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
809 (54.51%)
Коротких трейдов:
675 (45.49%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
7.04 USD
Средняя прибыль:
108.75 USD
Средний убыток:
-120.99 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 080.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 397.68 USD (6)
Прирост в месяц:
28.55%
Годовой прогноз:
346.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 383.49 USD
Максимальная:
5 173.63 USD (47.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.96% (5 173.63 USD)
По эквити:
7.14% (1 238.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.fs1 308
EURUSD.fs1 213
GBPUSD.fs1 199
USDJPY.fs1 167
USDCHF.fs1 152
USDCAD.fs1 139
AUDUSD.fs1 132
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.fs1 10K
EURUSD.fs1 1.4K
GBPUSD.fs1 600
USDJPY.fs1 263
USDCHF.fs1 -381
USDCAD.fs1 241
AUDUSD.fs1 6
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.fs1 105K
EURUSD.fs1 9.9K
GBPUSD.fs1 4.3K
USDJPY.fs1 4.2K
USDCHF.fs1 -3K
USDCAD.fs1 -926
AUDUSD.fs1 -3.5K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +989.90 USD
Худший трейд: -3 351 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 871.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 080.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 05:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.16 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.11 06:28
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VARA SIGNAL
30 USD в месяц
106%
0
0
USD
20K
USD
75
0%
1 484
55%
100%
1.13
7.04
USD
48%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.