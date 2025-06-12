- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 484
Прибыльных трейдов:
827 (55.72%)
Убыточных трейдов:
657 (44.27%)
Лучший трейд:
989.90 USD
Худший трейд:
-3 351.00 USD
Общая прибыль:
89 939.01 USD (817 896 pips)
Общий убыток:
-79 492.29 USD (698 599 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (4 871.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 871.57 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.07%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
809 (54.51%)
Коротких трейдов:
675 (45.49%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
7.04 USD
Средняя прибыль:
108.75 USD
Средний убыток:
-120.99 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1 080.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 397.68 USD (6)
Прирост в месяц:
28.55%
Годовой прогноз:
346.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 383.49 USD
Максимальная:
5 173.63 USD (47.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
47.96% (5 173.63 USD)
По эквити:
7.14% (1 238.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|308
|EURUSD.fs1
|213
|GBPUSD.fs1
|199
|USDJPY.fs1
|167
|USDCHF.fs1
|152
|USDCAD.fs1
|139
|AUDUSD.fs1
|132
|CLR
|99
|NZDUSD.fs1
|51
|XAGUSD.fs1
|23
|HAS-OCT
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.fs1
|10K
|EURUSD.fs1
|1.4K
|GBPUSD.fs1
|600
|USDJPY.fs1
|263
|USDCHF.fs1
|-381
|USDCAD.fs1
|241
|AUDUSD.fs1
|6
|CLR
|-1.4K
|NZDUSD.fs1
|7
|XAGUSD.fs1
|2.7K
|HAS-OCT
|-3.4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.fs1
|105K
|EURUSD.fs1
|9.9K
|GBPUSD.fs1
|4.3K
|USDJPY.fs1
|4.2K
|USDCHF.fs1
|-3K
|USDCAD.fs1
|-926
|AUDUSD.fs1
|-3.5K
|CLR
|-1.5K
|NZDUSD.fs1
|116
|XAGUSD.fs1
|5.4K
|HAS-OCT
|-670
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +989.90 USD
Худший трейд: -3 351 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +4 871.57 USD
Макс. убыток в серии: -1 080.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ValburyAsiaFutures-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
