Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
Fiabilidad
74 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 113%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 482
Transacciones Rentables:
827 (55.80%)
Transacciones Irrentables:
655 (44.20%)
Mejor transacción:
989.90 USD
Peor transacción:
-3 351.00 USD
Beneficio Bruto:
89 939.01 USD (817 896 pips)
Pérdidas Brutas:
-78 806.79 USD (691 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (4 871.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 871.57 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.07%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.15
Transacciones Largas:
807 (54.45%)
Transacciones Cortas:
675 (45.55%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
7.51 USD
Beneficio medio:
108.75 USD
Pérdidas medias:
-120.32 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1 080.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 397.68 USD (6)
Crecimiento al mes:
51.61%
Pronóstico anual:
626.23%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 383.49 USD
Máxima:
5 173.63 USD (47.95%)
Reducción relativa:
De balance:
47.96% (5 173.63 USD)
De fondos:
7.14% (1 238.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.fs1 307
EURUSD.fs1 213
GBPUSD.fs1 199
USDJPY.fs1 167
USDCHF.fs1 152
USDCAD.fs1 139
AUDUSD.fs1 131
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.fs1 11K
EURUSD.fs1 1.4K
GBPUSD.fs1 600
USDJPY.fs1 263
USDCHF.fs1 -381
USDCAD.fs1 241
AUDUSD.fs1 46
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.fs1 111K
EURUSD.fs1 9.9K
GBPUSD.fs1 4.3K
USDJPY.fs1 4.2K
USDCHF.fs1 -3K
USDCAD.fs1 -926
AUDUSD.fs1 -3.1K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +989.90 USD
Peor transacción: -3 351 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +4 871.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 080.63 USD

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
VARA SIGNAL
30 USD al mes
113%
0
0
USD
21K
USD
74
0%
1 482
55%
100%
1.14
7.51
USD
48%
1:400
