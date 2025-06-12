SignauxSections
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 56%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 228
Bénéfice trades:
667 (54.31%)
Perte trades:
561 (45.68%)
Meilleure transaction:
600.60 USD
Pire transaction:
-3 351.00 USD
Bénéfice brut:
66 790.37 USD (633 426 pips)
Perte brute:
-61 206.08 USD (542 743 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (4 871.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 871.57 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
97.25%
Charge de dépôt maximale:
2.66%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.08
Longs trades:
654 (53.26%)
Courts trades:
574 (46.74%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
4.55 USD
Bénéfice moyen:
100.14 USD
Perte moyenne:
-109.10 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 080.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 351.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
23.74%
Prévision annuelle:
288.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 383.49 USD
Maximal:
5 173.63 USD (47.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.96% (5 173.63 USD)
Par fonds propres:
5.02% (660.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.fs1 260
EURUSD.fs1 170
GBPUSD.fs1 167
USDJPY.fs1 143
USDCHF.fs1 125
USDCAD.fs1 112
AUDUSD.fs1 109
CLR 88
NZDUSD.fs1 44
XAGUSD.fs1 9
HAS-OCT 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.fs1 8.9K
EURUSD.fs1 818
GBPUSD.fs1 135
USDJPY.fs1 342
USDCHF.fs1 -298
USDCAD.fs1 75
AUDUSD.fs1 -129
CLR -1.2K
NZDUSD.fs1 -62
XAGUSD.fs1 328
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.fs1 90K
EURUSD.fs1 4.2K
GBPUSD.fs1 1.5K
USDJPY.fs1 5.3K
USDCHF.fs1 -2.4K
USDCAD.fs1 -1.6K
AUDUSD.fs1 -4.9K
CLR -1.3K
NZDUSD.fs1 -582
XAGUSD.fs1 654
HAS-OCT -670
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +600.60 USD
Pire transaction: -3 351 USD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 871.57 USD
Perte consécutive maximale: -1 080.63 USD

2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.94% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
Copier

