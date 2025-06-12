- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 481
盈利交易:
827 (55.84%)
亏损交易:
654 (44.16%)
最好交易:
989.90 USD
最差交易:
-3 351.00 USD
毛利:
89 939.01 USD (817 896 pips)
毛利亏损:
-78 758.14 USD (690 987 pips)
最大连续赢利:
27 (4 871.57 USD)
最大连续盈利:
4 871.57 USD (27)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.07%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
807 (54.49%)
短期交易:
674 (45.51%)
利润因子:
1.14
预期回报:
7.55 USD
平均利润:
108.75 USD
平均损失:
-120.43 USD
最大连续失误:
12 (-1 080.63 USD)
最大连续亏损:
-3 397.68 USD (6)
每月增长:
52.40%
年度预测:
635.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 383.49 USD
最大值:
5 173.63 USD (47.95%)
相对跌幅:
结余:
47.96% (5 173.63 USD)
净值:
7.14% (1 238.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|307
|EURUSD.fs1
|213
|GBPUSD.fs1
|199
|USDJPY.fs1
|166
|USDCHF.fs1
|152
|USDCAD.fs1
|139
|AUDUSD.fs1
|131
|CLR
|99
|NZDUSD.fs1
|51
|XAGUSD.fs1
|23
|HAS-OCT
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.fs1
|11K
|EURUSD.fs1
|1.4K
|GBPUSD.fs1
|600
|USDJPY.fs1
|312
|USDCHF.fs1
|-381
|USDCAD.fs1
|241
|AUDUSD.fs1
|46
|CLR
|-1.4K
|NZDUSD.fs1
|7
|XAGUSD.fs1
|2.7K
|HAS-OCT
|-3.4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.fs1
|111K
|EURUSD.fs1
|9.9K
|GBPUSD.fs1
|4.3K
|USDJPY.fs1
|5K
|USDCHF.fs1
|-3K
|USDCAD.fs1
|-926
|AUDUSD.fs1
|-3.1K
|CLR
|-1.5K
|NZDUSD.fs1
|116
|XAGUSD.fs1
|5.4K
|HAS-OCT
|-670
- 入金加载
- 提取
最好交易: +989.90 USD
最差交易: -3 351 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4 871.57 USD
最大连续亏损: -1 080.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
