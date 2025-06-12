信号部分
信号 / MetaTrader 4 / VARA SIGNAL
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0条评论
可靠性
74
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 113%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 481
盈利交易:
827 (55.84%)
亏损交易:
654 (44.16%)
最好交易:
989.90 USD
最差交易:
-3 351.00 USD
毛利:
89 939.01 USD (817 896 pips)
毛利亏损:
-78 758.14 USD (690 987 pips)
最大连续赢利:
27 (4 871.57 USD)
最大连续盈利:
4 871.57 USD (27)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.07%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.16
长期交易:
807 (54.49%)
短期交易:
674 (45.51%)
利润因子:
1.14
预期回报:
7.55 USD
平均利润:
108.75 USD
平均损失:
-120.43 USD
最大连续失误:
12 (-1 080.63 USD)
最大连续亏损:
-3 397.68 USD (6)
每月增长:
52.40%
年度预测:
635.78%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 383.49 USD
最大值:
5 173.63 USD (47.95%)
相对跌幅:
结余:
47.96% (5 173.63 USD)
净值:
7.14% (1 238.69 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.fs1 307
EURUSD.fs1 213
GBPUSD.fs1 199
USDJPY.fs1 166
USDCHF.fs1 152
USDCAD.fs1 139
AUDUSD.fs1 131
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.fs1 11K
EURUSD.fs1 1.4K
GBPUSD.fs1 600
USDJPY.fs1 312
USDCHF.fs1 -381
USDCAD.fs1 241
AUDUSD.fs1 46
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.fs1 111K
EURUSD.fs1 9.9K
GBPUSD.fs1 4.3K
USDJPY.fs1 5K
USDCHF.fs1 -3K
USDCAD.fs1 -926
AUDUSD.fs1 -3.1K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +989.90 USD
最差交易: -3 351 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4 871.57 USD
最大连续亏损: -1 080.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ValburyAsiaFutures-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
