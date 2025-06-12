シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / VARA SIGNAL
Doni Eka Prasetya

VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
レビュー0件
信頼性
74週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 113%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 482
利益トレード:
827 (55.80%)
損失トレード:
655 (44.20%)
ベストトレード:
989.90 USD
最悪のトレード:
-3 351.00 USD
総利益:
89 939.01 USD (817 896 pips)
総損失:
-78 806.79 USD (691 747 pips)
最大連続の勝ち:
27 (4 871.57 USD)
最大連続利益:
4 871.57 USD (27)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
807 (54.45%)
短いトレード:
675 (45.55%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
7.51 USD
平均利益:
108.75 USD
平均損失:
-120.32 USD
最大連続の負け:
12 (-1 080.63 USD)
最大連続損失:
-3 397.68 USD (6)
月間成長:
51.61%
年間予想:
626.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 383.49 USD
最大の:
5 173.63 USD (47.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.96% (5 173.63 USD)
エクイティによる:
7.14% (1 238.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.fs1 307
EURUSD.fs1 213
GBPUSD.fs1 199
USDJPY.fs1 167
USDCHF.fs1 152
USDCAD.fs1 139
AUDUSD.fs1 131
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.fs1 11K
EURUSD.fs1 1.4K
GBPUSD.fs1 600
USDJPY.fs1 263
USDCHF.fs1 -381
USDCAD.fs1 241
AUDUSD.fs1 46
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.fs1 111K
EURUSD.fs1 9.9K
GBPUSD.fs1 4.3K
USDJPY.fs1 4.2K
USDCHF.fs1 -3K
USDCAD.fs1 -926
AUDUSD.fs1 -3.1K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +989.90 USD
最悪のトレード: -3 351 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4 871.57 USD
最大連続損失: -1 080.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.16 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.11 06:28
No swaps are charged on the signal account
2025.06.12 15:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.94% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
