- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 482
利益トレード:
827 (55.80%)
損失トレード:
655 (44.20%)
ベストトレード:
989.90 USD
最悪のトレード:
-3 351.00 USD
総利益:
89 939.01 USD (817 896 pips)
総損失:
-78 806.79 USD (691 747 pips)
最大連続の勝ち:
27 (4 871.57 USD)
最大連続利益:
4 871.57 USD (27)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.15
長いトレード:
807 (54.45%)
短いトレード:
675 (45.55%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
7.51 USD
平均利益:
108.75 USD
平均損失:
-120.32 USD
最大連続の負け:
12 (-1 080.63 USD)
最大連続損失:
-3 397.68 USD (6)
月間成長:
51.61%
年間予想:
626.23%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 383.49 USD
最大の:
5 173.63 USD (47.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
47.96% (5 173.63 USD)
エクイティによる:
7.14% (1 238.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.fs1
|307
|EURUSD.fs1
|213
|GBPUSD.fs1
|199
|USDJPY.fs1
|167
|USDCHF.fs1
|152
|USDCAD.fs1
|139
|AUDUSD.fs1
|131
|CLR
|99
|NZDUSD.fs1
|51
|XAGUSD.fs1
|23
|HAS-OCT
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.fs1
|11K
|EURUSD.fs1
|1.4K
|GBPUSD.fs1
|600
|USDJPY.fs1
|263
|USDCHF.fs1
|-381
|USDCAD.fs1
|241
|AUDUSD.fs1
|46
|CLR
|-1.4K
|NZDUSD.fs1
|7
|XAGUSD.fs1
|2.7K
|HAS-OCT
|-3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.fs1
|111K
|EURUSD.fs1
|9.9K
|GBPUSD.fs1
|4.3K
|USDJPY.fs1
|4.2K
|USDCHF.fs1
|-3K
|USDCAD.fs1
|-926
|AUDUSD.fs1
|-3.1K
|CLR
|-1.5K
|NZDUSD.fs1
|116
|XAGUSD.fs1
|5.4K
|HAS-OCT
|-670
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +989.90 USD
最悪のトレード: -3 351 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4 871.57 USD
最大連続損失: -1 080.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ValburyAsiaFutures-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
