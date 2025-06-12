SignaleKategorien
VARA SIGNAL

Doni Eka Prasetya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
74 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 113%
ValburyAsiaFutures-Real
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 482
Gewinntrades:
827 (55.80%)
Verlusttrades:
655 (44.20%)
Bester Trade:
989.90 USD
Schlechtester Trade:
-3 351.00 USD
Bruttoprofit:
89 939.01 USD (817 896 pips)
Bruttoverlust:
-78 806.79 USD (691 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (4 871.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 871.57 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.07%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.15
Long-Positionen:
807 (54.45%)
Short-Positionen:
675 (45.55%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
7.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
108.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-120.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1 080.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 397.68 USD (6)
Wachstum pro Monat :
32.90%
Jahresprognose:
399.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 383.49 USD
Maximaler:
5 173.63 USD (47.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
47.96% (5 173.63 USD)
Kapital:
7.14% (1 238.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.fs1 307
EURUSD.fs1 213
GBPUSD.fs1 199
USDJPY.fs1 167
USDCHF.fs1 152
USDCAD.fs1 139
AUDUSD.fs1 131
CLR 99
NZDUSD.fs1 51
XAGUSD.fs1 23
HAS-OCT 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.fs1 11K
EURUSD.fs1 1.4K
GBPUSD.fs1 600
USDJPY.fs1 263
USDCHF.fs1 -381
USDCAD.fs1 241
AUDUSD.fs1 46
CLR -1.4K
NZDUSD.fs1 7
XAGUSD.fs1 2.7K
HAS-OCT -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.fs1 111K
EURUSD.fs1 9.9K
GBPUSD.fs1 4.3K
USDJPY.fs1 4.2K
USDCHF.fs1 -3K
USDCAD.fs1 -926
AUDUSD.fs1 -3.1K
CLR -1.5K
NZDUSD.fs1 116
XAGUSD.fs1 5.4K
HAS-OCT -670
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +989.90 USD
Schlechtester Trade: -3 351 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 871.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 080.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ValburyAsiaFutures-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 00:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 09:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.18 08:10
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.16 05:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.01 09:46
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.11 06:28
No swaps are charged on the signal account
