İşlemler:
900
Kârla kapanan işlemler:
685 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (23.89%)
En iyi işlem:
44.62 USD
En kötü işlem:
-23.85 USD
Brüt kâr:
893.51 USD (50 039 pips)
Brüt zarar:
-567.17 USD (49 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (13.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.24 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
88.37%
Maks. mevduat yükü:
1.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.19
Alış işlemleri:
218 (24.22%)
Satış işlemleri:
682 (75.78%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-45.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.40 USD (4)
Aylık büyüme:
1.24%
Yıllık tahmin:
15.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.40 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.34% (45.40 USD)
Varlığa göre:
11.73% (410.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|236
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +44.62 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
24
100%
900
76%
88%
1.57
0.36
USD
USD
12%
1:500