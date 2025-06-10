SinyallerBölümler
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

EBM3181986

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
900
Kârla kapanan işlemler:
685 (76.11%)
Zararla kapanan işlemler:
215 (23.89%)
En iyi işlem:
44.62 USD
En kötü işlem:
-23.85 USD
Brüt kâr:
893.51 USD (50 039 pips)
Brüt zarar:
-567.17 USD (49 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (13.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.24 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
88.37%
Maks. mevduat yükü:
1.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
7.19
Alış işlemleri:
218 (24.22%)
Satış işlemleri:
682 (75.78%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-2.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-45.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.40 USD (4)
Aylık büyüme:
1.24%
Yıllık tahmin:
15.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.40 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.34% (45.40 USD)
Varlığa göre:
11.73% (410.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 900
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 326
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 236
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.62 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
TMGM.TradeMax-Live8
4.17 × 6
İnceleme yok
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.24 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
