Trade:
900
Profit Trade:
685 (76.11%)
Loss Trade:
215 (23.89%)
Best Trade:
44.62 USD
Worst Trade:
-23.85 USD
Profitto lordo:
893.51 USD (50 039 pips)
Perdita lorda:
-567.17 USD (49 803 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (13.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.24 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
88.37%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
7.19
Long Trade:
218 (24.22%)
Short Trade:
682 (75.78%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-45.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.40 USD (4)
Crescita mensile:
1.24%
Previsione annuale:
15.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.40 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.34% (45.40 USD)
Per equità:
11.73% (410.43 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|326
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|236
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Best Trade: +44.62 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.24 USD
Massima perdita consecutiva: -45.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
Non ci sono recensioni
