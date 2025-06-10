SegnaliSezioni
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

EBM3181986

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
900
Profit Trade:
685 (76.11%)
Loss Trade:
215 (23.89%)
Best Trade:
44.62 USD
Worst Trade:
-23.85 USD
Profitto lordo:
893.51 USD (50 039 pips)
Perdita lorda:
-567.17 USD (49 803 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (13.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.24 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
88.37%
Massimo carico di deposito:
1.93%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
7.19
Long Trade:
218 (24.22%)
Short Trade:
682 (75.78%)
Fattore di profitto:
1.58
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.30 USD
Perdita media:
-2.64 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-45.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.40 USD (4)
Crescita mensile:
1.24%
Previsione annuale:
15.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
45.40 USD (1.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.34% (45.40 USD)
Per equità:
11.73% (410.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 900
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 326
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 236
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.62 USD
Worst Trade: -24 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.24 USD
Massima perdita consecutiva: -45.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
TMGM.TradeMax-Live8
4.17 × 6
Non ci sono recensioni
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.24 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EBM3181986
30USD al mese
10%
0
0
USD
3.7K
USD
24
100%
900
76%
88%
1.57
0.36
USD
12%
1:500
Copia

