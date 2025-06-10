- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 142
Negociações com lucro:
868 (76.00%)
Negociações com perda:
274 (23.99%)
Melhor negociação:
44.62 USD
Pior negociação:
-23.85 USD
Lucro bruto:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Perda bruta:
-674.96 USD (59 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (13.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.24 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
90.37%
Depósito máximo carregado:
1.93%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
9.51
Negociações longas:
218 (19.09%)
Negociações curtas:
924 (80.91%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-2.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-45.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.40 USD (4)
Crescimento mensal:
1.08%
Previsão anual:
13.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.40 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.34% (45.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.73% (410.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1142
|
|
|
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|432
|
|
|
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.8K
|
|
|
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +44.62 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.24 USD
Máxima perda consecutiva: -45.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
