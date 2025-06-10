SinaisSeções
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

EBM3181986

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 142
Negociações com lucro:
868 (76.00%)
Negociações com perda:
274 (23.99%)
Melhor negociação:
44.62 USD
Pior negociação:
-23.85 USD
Lucro bruto:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Perda bruta:
-674.96 USD (59 610 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (13.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.24 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
90.37%
Depósito máximo carregado:
1.93%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
9.51
Negociações longas:
218 (19.09%)
Negociações curtas:
924 (80.91%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.38 USD
Lucro médio:
1.28 USD
Perda média:
-2.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-45.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.40 USD (4)
Crescimento mensal:
1.08%
Previsão anual:
13.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.40 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.34% (45.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.73% (410.43 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 432
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +44.62 USD
Pior negociação: -24 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.24 USD
Máxima perda consecutiva: -45.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
GoMarkets-Real 10
0.21 × 58
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
TMGM.TradeMax-Live8
4.17 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
EBM3181986
30 USD por mês
13%
0
0
USD
3.8K
USD
36
100%
1 142
76%
90%
1.63
0.38
USD
12%
1:500
Copiar

