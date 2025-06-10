- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 142
Gewinntrades:
868 (76.00%)
Verlusttrades:
274 (23.99%)
Bester Trade:
44.62 USD
Schlechtester Trade:
-23.85 USD
Bruttoprofit:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Bruttoverlust:
-674.96 USD (59 610 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (13.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.24 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
90.37%
Max deposit load:
1.93%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
30
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
9.51
Long-Positionen:
218 (19.09%)
Short-Positionen:
924 (80.91%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-45.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.40 USD (4)
Wachstum pro Monat :
1.08%
Jahresprognose:
13.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.40 USD (1.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.34% (45.40 USD)
Kapital:
11.73% (410.43 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +44.62 USD
Schlechtester Trade: -24 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
36
100%
1 142
76%
90%
1.63
0.38
USD
USD
12%
1:500