Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 44 VantageInternational-Live 22 0.20 × 5 GoMarkets-Real 10 0.21 × 58 VantageInternational-Live 5 0.95 × 19 VantageInternational-Live 18 1.02 × 48 VantageInternational-Live 8 1.09 × 110 VantageInternational-Live 2 1.49 × 57 VantageInternational-Live 11 2.71 × 63 TMGM.TradeMax-Live8 4.17 × 6