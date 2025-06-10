- 자본
- 축소
트레이드:
1 189
이익 거래:
906 (76.19%)
손실 거래:
283 (23.80%)
최고의 거래:
44.62 USD
최악의 거래:
-23.85 USD
총 수익:
1 139.44 USD (64 723 pips)
총 손실:
-687.21 USD (60 833 pips)
연속 최대 이익:
23 (13.24 USD)
연속 최대 이익:
50.24 USD (5)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
90.37%
최대 입금량:
1.93%
최근 거래:
3 분 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
9.96
롱(주식매수):
218 (18.33%)
숏(주식차입매도):
971 (81.67%)
수익 요인:
1.66
기대수익:
0.38 USD
평균 이익:
1.26 USD
평균 손실:
-2.43 USD
연속 최대 손실:
4 (-45.40 USD)
연속 최대 손실:
-45.40 USD (4)
월별 성장률:
0.96%
연간 예측:
11.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
45.40 USD (1.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.34% (45.40 USD)
자본금별:
11.73% (410.43 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1189
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|452
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +44.62 USD
최악의 거래: -24 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +13.24 USD
연속 최대 손실: -45.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.20 × 61
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
39
100%
1 189
76%
90%
1.65
0.38
USD
USD
12%
1:500