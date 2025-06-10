SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EBM3181986
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

EBM3181986

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 142
Transacciones Rentables:
868 (76.00%)
Transacciones Irrentables:
274 (23.99%)
Mejor transacción:
44.62 USD
Peor transacción:
-23.85 USD
Beneficio Bruto:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-674.96 USD (59 610 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (13.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.24 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
90.37%
Carga máxima del depósito:
1.93%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
9.51
Transacciones Largas:
218 (19.09%)
Transacciones Cortas:
924 (80.91%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-2.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-45.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.40 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.08%
Pronóstico anual:
13.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.40 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (45.40 USD)
De fondos:
11.73% (410.43 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 432
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +44.62 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +13.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
GoMarkets-Real 10
0.21 × 58
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
TMGM.TradeMax-Live8
4.17 × 6
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.24 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EBM3181986
30 USD al mes
13%
0
0
USD
3.8K
USD
36
100%
1 142
76%
90%
1.63
0.38
USD
12%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.