Total de Trades:
1 142
Transacciones Rentables:
868 (76.00%)
Transacciones Irrentables:
274 (23.99%)
Mejor transacción:
44.62 USD
Peor transacción:
-23.85 USD
Beneficio Bruto:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-674.96 USD (59 610 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (13.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.24 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
90.37%
Carga máxima del depósito:
1.93%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
9.51
Transacciones Largas:
218 (19.09%)
Transacciones Cortas:
924 (80.91%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.38 USD
Beneficio medio:
1.28 USD
Pérdidas medias:
-2.46 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-45.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.40 USD (4)
Crecimiento al mes:
1.08%
Pronóstico anual:
13.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.40 USD (1.34%)
Reducción relativa:
De balance:
1.34% (45.40 USD)
De fondos:
11.73% (410.43 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +44.62 USD
Peor transacción: -24 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +13.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
