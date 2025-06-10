- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 142
Прибыльных трейдов:
868 (76.00%)
Убыточных трейдов:
274 (23.99%)
Лучший трейд:
44.62 USD
Худший трейд:
-23.85 USD
Общая прибыль:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Общий убыток:
-674.96 USD (59 610 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (13.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
90.37%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
9.51
Длинных трейдов:
218 (19.09%)
Коротких трейдов:
924 (80.91%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-45.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.40 USD (4)
Прирост в месяц:
1.08%
Годовой прогноз:
13.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.40 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (45.40 USD)
По эквити:
11.73% (410.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +44.62 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.24 USD
Макс. убыток в серии: -45.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
13%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
36
100%
1 142
76%
90%
1.63
0.38
USD
USD
12%
1:500