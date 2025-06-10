СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EBM3181986
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

EBM3181986

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 142
Прибыльных трейдов:
868 (76.00%)
Убыточных трейдов:
274 (23.99%)
Лучший трейд:
44.62 USD
Худший трейд:
-23.85 USD
Общая прибыль:
1 106.71 USD (62 409 pips)
Общий убыток:
-674.96 USD (59 610 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (13.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.24 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
90.37%
Макс. загрузка депозита:
1.93%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
32
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
9.51
Длинных трейдов:
218 (19.09%)
Коротких трейдов:
924 (80.91%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.38 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-2.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-45.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.40 USD (4)
Прирост в месяц:
1.08%
Годовой прогноз:
13.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.40 USD (1.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.34% (45.40 USD)
По эквити:
11.73% (410.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1142
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 432
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.62 USD
Худший трейд: -24 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.24 USD
Макс. убыток в серии: -45.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
GoMarkets-Real 10
0.21 × 58
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
TMGM.TradeMax-Live8
4.17 × 6
Нет отзывов
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.11.13 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.24 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.