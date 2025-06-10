- 成長
トレード:
1 142
利益トレード:
868 (76.00%)
損失トレード:
274 (23.99%)
ベストトレード:
44.62 USD
最悪のトレード:
-23.85 USD
総利益:
1 106.71 USD (62 409 pips)
総損失:
-674.96 USD (59 610 pips)
最大連続の勝ち:
23 (13.24 USD)
最大連続利益:
50.24 USD (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
90.37%
最大入金額:
1.93%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
9.51
長いトレード:
218 (19.09%)
短いトレード:
924 (80.91%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
0.38 USD
平均利益:
1.28 USD
平均損失:
-2.46 USD
最大連続の負け:
4 (-45.40 USD)
最大連続損失:
-45.40 USD (4)
月間成長:
1.08%
年間予想:
13.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.40 USD (1.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.34% (45.40 USD)
エクイティによる:
11.73% (410.43 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +44.62 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +13.24 USD
最大連続損失: -45.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
13%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
36
100%
1 142
76%
90%
1.63
0.38
USD
USD
12%
1:500