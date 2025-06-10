- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 142
盈利交易:
868 (76.00%)
亏损交易:
274 (23.99%)
最好交易:
44.62 USD
最差交易:
-23.85 USD
毛利:
1 106.71 USD (62 409 pips)
毛利亏损:
-674.96 USD (59 610 pips)
最大连续赢利:
23 (13.24 USD)
最大连续盈利:
50.24 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
90.37%
最大入金加载:
1.93%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
32
平均持有时间:
17 小时
采收率:
9.51
长期交易:
218 (19.09%)
短期交易:
924 (80.91%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-2.46 USD
最大连续失误:
4 (-45.40 USD)
最大连续亏损:
-45.40 USD (4)
每月增长:
1.08%
年度预测:
13.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.40 USD (1.34%)
相对跌幅:
结余:
1.34% (45.40 USD)
净值:
11.73% (410.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1142
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|432
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +44.62 USD
最差交易: -24 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.24 USD
最大连续亏损: -45.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
VantageInternational-Live 22
|0.20 × 5
|
GoMarkets-Real 10
|0.21 × 58
|
VantageInternational-Live 5
|0.95 × 19
|
VantageInternational-Live 18
|1.02 × 48
|
VantageInternational-Live 8
|1.09 × 110
|
VantageInternational-Live 2
|1.49 × 57
|
VantageInternational-Live 11
|2.71 × 63
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.17 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
36
100%
1 142
76%
90%
1.63
0.38
USD
USD
12%
1:500