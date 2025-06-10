SignauxSections
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

EBM3181986

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
899
Bénéfice trades:
684 (76.08%)
Perte trades:
215 (23.92%)
Meilleure transaction:
44.62 USD
Pire transaction:
-23.85 USD
Bénéfice brut:
893.15 USD (50 003 pips)
Perte brute:
-567.17 USD (49 803 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (13.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.24 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
88.37%
Charge de dépôt maximale:
1.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
7.18
Longs trades:
218 (24.25%)
Courts trades:
681 (75.75%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-2.64 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-45.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
1.25%
Prévision annuelle:
15.33%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
45.40 USD (1.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.34% (45.40 USD)
Par fonds propres:
11.73% (410.43 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 899
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 326
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 200
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.62 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +13.24 USD
Perte consécutive maximale: -45.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22
0.20 × 5
VantageInternational-Live 5
0.95 × 19
VantageInternational-Live 18
1.02 × 48
VantageInternational-Live 8
1.09 × 110
VantageInternational-Live 2
1.49 × 57
VantageInternational-Live 11
2.71 × 63
TMGM.TradeMax-Live8
4.17 × 6
Aucun avis
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.24 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 17:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 19:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 09:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.