SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DR7323935
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

DR7323935

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
VantageInternational-Live 5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 666
Kârla kapanan işlemler:
1 294 (77.67%)
Zararla kapanan işlemler:
372 (22.33%)
En iyi işlem:
153.30 USD
En kötü işlem:
-98.24 USD
Brüt kâr:
3 437.57 USD (112 997 pips)
Brüt zarar:
-2 387.36 USD (103 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (43.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.30 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
791 (47.48%)
Satış işlemleri:
875 (52.52%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.90 USD (5)
Aylık büyüme:
1.66%
Yıllık tahmin:
21.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
148.09 USD (2.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (147.35 USD)
Varlığa göre:
23.92% (1 682.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1017
EURUSD 649
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 391
EURUSD 659
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -7.7K
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.30 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
VantageInternational-Live 5
0.82 × 56
VantageInternational-Live 8
0.92 × 212
VantageInternational-Live 18
0.96 × 91
VantageInternational-Live 2
1.17 × 96
TMGM.TradeMax-Live8
1.92 × 13
VantageInternational-Live 11
2.45 × 101
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
VantageInternational-Live 9
11.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DR7323935
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
7.1K
USD
21
100%
1 666
77%
100%
1.43
0.63
USD
24%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.