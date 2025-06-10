- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 666
Kârla kapanan işlemler:
1 294 (77.67%)
Zararla kapanan işlemler:
372 (22.33%)
En iyi işlem:
153.30 USD
En kötü işlem:
-98.24 USD
Brüt kâr:
3 437.57 USD (112 997 pips)
Brüt zarar:
-2 387.36 USD (103 158 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (43.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
153.30 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
7.09
Alış işlemleri:
791 (47.48%)
Satış işlemleri:
875 (52.52%)
Kâr faktörü:
1.44
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-6.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-18.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.90 USD (5)
Aylık büyüme:
1.66%
Yıllık tahmin:
21.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
148.09 USD (2.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.21% (147.35 USD)
Varlığa göre:
23.92% (1 682.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1017
|EURUSD
|649
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|391
|EURUSD
|659
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-7.7K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.30 USD
En kötü işlem: -98 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +43.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
21
100%
1 666
77%
100%
1.43
0.63
USD
USD
24%
1:500