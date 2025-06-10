Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 22 0.44 × 9 VantageInternational-Live 5 0.82 × 56 VantageInternational-Live 8 0.92 × 212 VantageInternational-Live 18 0.96 × 91 VantageInternational-Live 2 1.17 × 96 TMGM.TradeMax-Live8 1.92 × 13 VantageInternational-Live 11 2.45 × 101 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 VantageInternational-Live 9 11.00 × 2