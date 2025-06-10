- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 522
Negociações com lucro:
2 008 (79.61%)
Negociações com perda:
514 (20.38%)
Melhor negociação:
153.30 USD
Pior negociação:
-98.24 USD
Lucro bruto:
4 436.98 USD (152 750 pips)
Perda bruta:
-2 970.02 USD (144 566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (43.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.30 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.91
Negociações longas:
1 147 (45.48%)
Negociações curtas:
1 375 (54.52%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-5.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-37.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.90 USD (5)
Crescimento mensal:
1.29%
Previsão anual:
15.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
148.09 USD (2.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.21% (147.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.92% (1 682.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1542
|EURUSD
|980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|862
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|-10K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.40 × 149
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
