Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

DR7323935

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 522
Negociações com lucro:
2 008 (79.61%)
Negociações com perda:
514 (20.38%)
Melhor negociação:
153.30 USD
Pior negociação:
-98.24 USD
Lucro bruto:
4 436.98 USD (152 750 pips)
Perda bruta:
-2 970.02 USD (144 566 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (43.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.30 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.31%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
9.91
Negociações longas:
1 147 (45.48%)
Negociações curtas:
1 375 (54.52%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
2.21 USD
Perda média:
-5.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-37.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.90 USD (5)
Crescimento mensal:
1.29%
Previsão anual:
15.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
148.09 USD (2.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.21% (147.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.92% (1 682.59 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 1542
EURUSD 980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 605
EURUSD 862
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -10K
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +153.30 USD
Pior negociação: -98 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +43.35 USD
Máxima perda consecutiva: -37.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
GoMarkets-Real 10
0.40 × 149
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
VantageInternational-Live 5
0.82 × 56
VantageInternational-Live 8
0.92 × 212
VantageInternational-Live 18
0.96 × 91
VantageInternational-Live 2
1.17 × 96
TMGM.TradeMax-Live8
1.92 × 13
VantageInternational-Live 11
2.45 × 101
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
VantageInternational-Live 9
11.00 × 2
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DR7323935
30 USD por mês
24%
0
0
USD
7.5K
USD
34
100%
2 522
79%
100%
1.49
0.58
USD
24%
1:500
Copiar

