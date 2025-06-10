Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 22 0.44 × 9 VantageInternational-Live 5 0.82 × 56 VantageInternational-Live 8 0.92 × 212 VantageInternational-Live 18 0.96 × 91 VantageInternational-Live 2 1.17 × 96 TMGM.TradeMax-Live8 1.92 × 13 VantageInternational-Live 11 2.45 × 101 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 VantageInternational-Live 9 11.00 × 2