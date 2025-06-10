- Wachstum
Trades insgesamt:
2 524
Gewinntrades:
2 010 (79.63%)
Verlusttrades:
514 (20.36%)
Bester Trade:
153.30 USD
Schlechtester Trade:
-98.24 USD
Bruttoprofit:
4 437.59 USD (152 778 pips)
Bruttoverlust:
-2 970.02 USD (144 566 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (43.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
153.30 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.31%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
9.91
Long-Positionen:
1 147 (45.44%)
Short-Positionen:
1 377 (54.56%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
0.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-37.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-132.90 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.48%
Jahresprognose:
17.93%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
148.09 USD (2.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.21% (147.35 USD)
Kapital:
23.92% (1 682.59 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1543
|EURUSD
|981
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|863
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-10K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +153.30 USD
Schlechtester Trade: -98 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.40 × 149
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
Keine Bewertungen
