Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 44 GoMarkets-Real 10 0.40 × 149 VantageInternational-Live 22 0.44 × 9 VantageInternational-Live 5 0.82 × 56 VantageInternational-Live 8 0.92 × 212 VantageInternational-Live 18 0.96 × 91 VantageInternational-Live 2 1.17 × 96 TMGM.TradeMax-Live8 1.92 × 13 VantageInternational-Live 11 2.45 × 101 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 VantageInternational-Live 9 11.00 × 2