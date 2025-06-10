- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 518
盈利交易:
2 005 (79.62%)
亏损交易:
513 (20.37%)
最好交易:
153.30 USD
最差交易:
-98.24 USD
毛利:
4 429.25 USD (152 489 pips)
毛利亏损:
-2 968.19 USD (144 506 pips)
最大连续赢利:
37 (43.35 USD)
最大连续盈利:
153.30 USD (1)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.31%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
39
平均持有时间:
1 一天
采收率:
9.87
长期交易:
1 145 (45.47%)
短期交易:
1 373 (54.53%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
2.21 USD
平均损失:
-5.79 USD
最大连续失误:
6 (-37.41 USD)
最大连续亏损:
-132.90 USD (5)
每月增长:
1.34%
年度预测:
16.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
148.09 USD (2.23%)
相对跌幅:
结余:
2.21% (147.35 USD)
净值:
23.92% (1 682.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1541
|EURUSD
|977
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|604
|EURUSD
|857
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-10K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +153.30 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +43.35 USD
最大连续亏损: -37.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.41 × 146
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
7.5K
USD
USD
34
100%
2 518
79%
100%
1.49
0.58
USD
USD
24%
1:500