Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33 0.00 × 44 GoMarkets-Real 10 0.41 × 146 VantageInternational-Live 22 0.44 × 9 VantageInternational-Live 5 0.82 × 56 VantageInternational-Live 8 0.92 × 212 VantageInternational-Live 18 0.96 × 91 VantageInternational-Live 2 1.17 × 96 TMGM.TradeMax-Live8 1.92 × 13 VantageInternational-Live 11 2.45 × 101 LiteFinance-ECN.com 3.43 × 7 VantageInternational-Live 9 11.00 × 2