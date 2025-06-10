СигналыРазделы
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

DR7323935

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 518
Прибыльных трейдов:
2 005 (79.62%)
Убыточных трейдов:
513 (20.37%)
Лучший трейд:
153.30 USD
Худший трейд:
-98.24 USD
Общая прибыль:
4 429.25 USD (152 489 pips)
Общий убыток:
-2 968.19 USD (144 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (43.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.30 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.87
Длинных трейдов:
1 145 (45.47%)
Коротких трейдов:
1 373 (54.53%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-37.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.90 USD (5)
Прирост в месяц:
1.34%
Годовой прогноз:
16.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
148.09 USD (2.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.21% (147.35 USD)
По эквити:
23.92% (1 682.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 1541
EURUSD 977
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 604
EURUSD 857
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -10K
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +153.30 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +43.35 USD
Макс. убыток в серии: -37.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
GoMarkets-Real 10
0.41 × 146
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
VantageInternational-Live 5
0.82 × 56
VantageInternational-Live 8
0.92 × 212
VantageInternational-Live 18
0.96 × 91
VantageInternational-Live 2
1.17 × 96
TMGM.TradeMax-Live8
1.92 × 13
VantageInternational-Live 11
2.45 × 101
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
VantageInternational-Live 9
11.00 × 2
Нет отзывов
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DR7323935
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
7.5K
USD
34
100%
2 518
79%
100%
1.49
0.58
USD
24%
1:500
Копировать

