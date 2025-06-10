- Прирост
Всего трейдов:
2 518
Прибыльных трейдов:
2 005 (79.62%)
Убыточных трейдов:
513 (20.37%)
Лучший трейд:
153.30 USD
Худший трейд:
-98.24 USD
Общая прибыль:
4 429.25 USD (152 489 pips)
Общий убыток:
-2 968.19 USD (144 506 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (43.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.30 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.31%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
9.87
Длинных трейдов:
1 145 (45.47%)
Коротких трейдов:
1 373 (54.53%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.58 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-5.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-37.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.90 USD (5)
Прирост в месяц:
1.34%
Годовой прогноз:
16.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
148.09 USD (2.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.21% (147.35 USD)
По эквити:
23.92% (1 682.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1541
|EURUSD
|977
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|604
|EURUSD
|857
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|-10K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.41 × 146
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
