- 자본
- 축소
트레이드:
2 574
이익 거래:
2 052 (79.72%)
손실 거래:
522 (20.28%)
최고의 거래:
153.30 USD
최악의 거래:
-98.24 USD
총 수익:
4 558.73 USD (156 590 pips)
총 손실:
-3 015.42 USD (146 041 pips)
연속 최대 이익:
37 (43.35 USD)
연속 최대 이익:
153.30 USD (1)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.31%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
43
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
10.42
롱(주식매수):
1 163 (45.18%)
숏(주식차입매도):
1 411 (54.82%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
2.22 USD
평균 손실:
-5.78 USD
연속 최대 손실:
6 (-37.41 USD)
연속 최대 손실:
-132.90 USD (5)
월별 성장률:
2.13%
연간 예측:
25.81%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
148.09 USD (2.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.21% (147.35 USD)
자본금별:
23.92% (1 682.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1559
|EURUSD
|1015
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|613
|EURUSD
|931
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|-9.5K
|EURUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +153.30 USD
최악의 거래: -98 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +43.35 USD
연속 최대 손실: -37.41 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.38 × 160
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
36
100%
2 574
79%
100%
1.51
0.60
USD
USD
24%
1:500