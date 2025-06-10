- 成長
トレード:
2 522
利益トレード:
2 008 (79.61%)
損失トレード:
514 (20.38%)
ベストトレード:
153.30 USD
最悪のトレード:
-98.24 USD
総利益:
4 436.98 USD (152 750 pips)
総損失:
-2 970.02 USD (144 566 pips)
最大連続の勝ち:
37 (43.35 USD)
最大連続利益:
153.30 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.31%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
9.91
長いトレード:
1 147 (45.48%)
短いトレード:
1 375 (54.52%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-5.78 USD
最大連続の負け:
6 (-37.41 USD)
最大連続損失:
-132.90 USD (5)
月間成長:
1.29%
年間予想:
15.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
148.09 USD (2.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.21% (147.35 USD)
エクイティによる:
23.92% (1 682.59 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1542
|EURUSD
|980
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|862
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|-10K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +153.30 USD
最悪のトレード: -98 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +43.35 USD
最大連続損失: -37.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 44
|
GoMarkets-Real 10
|0.40 × 149
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
レビューなし
